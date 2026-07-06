La Regione Puglia ha lanciato “Puglia Moltiplica: Piano di azione per la crescita del sistema impresa”, un nuovo pacchetto di strumenti finanziari con una dotazione di circa 360 milioni di euro. L'iniziativa è pensata per accompagnare le aziende pugliesi in ogni fase del loro sviluppo: dalla nascita all’innovazione, dagli investimenti all’espansione sui mercati, fino all’accesso a forme di finanza più evolute.

Il piano è stato illustrato alla presenza del presidente della Regione Puglia Antonio Decaro e dell’assessore regionale allo Sviluppo economico Eugenio Di Sciascio.

Hanno partecipato anche Giorgio De Donno, condirettore generale e vice CEO di Banca Sella, Giacomo Sella, head of Sella Investment Banking, e Andrea Nuzzi, direttore Business di Cassa Depositi e Prestiti. Questa strategia mira ad attivare oltre 2,9 miliardi di euro di nuovi investimenti, frutto della sinergia tra Regione Puglia, la società in house Puglia Sviluppo, Confidi, Banca Sella, Sella Investment Banking e Cassa Depositi e Prestiti.

Le sette misure di “Puglia Moltiplica”

Il programma si articola in sette misure principali, studiate per rispondere alle diverse esigenze delle imprese. La prima e più importante è il “Fondo minibond Puglia 2021-2027”, la cui call per le imprese è stata avviata il 4 giugno.

Attraverso un investimento regionale di 80 milioni di euro, si prevede di attivare, grazie all’effetto leva, fino a 320 milioni di finanziamenti. Le altre sei misure includono: Equity Puglia (venture capital), Finanziamento Jtf Taranto, MicroPrestito Puglia, Garanzia per il breve termine (Short term facility), Venture debt e lo strumento Rilancio & Crescita.

L’obiettivo è sostenere le imprese del territorio dall’avvio al consolidamento, favorendo la crescita dimensionale, l’internazionalizzazione e l’accesso ai mercati dei capitali. Il piano offre strumenti diversificati in base alle specifiche necessità aziendali e promuove attivamente la collaborazione tra pubblico e privato. L’assessore Di Sciascio ha sottolineato: “Con questa strategia compiamo un ulteriore passo avanti nella politica industriale della Regione.

Vogliamo mettere le imprese nelle condizioni di investire di più, crescere di più e competere meglio, utilizzando strumenti finanziari che amplificano la capacità delle risorse pubbliche di generare sviluppo”.

Sinergia e impatto di Puglia Sviluppo

Puglia Sviluppo, la società in house della Regione, ricopre un ruolo strategico nell’implementazione del piano, operando in stretta collaborazione con partner finanziari quali Confidi, Banca Sella, Sella Investment Banking e Cassa Depositi e Prestiti. La sua missione è supportare la crescita e la competitività delle imprese pugliesi attraverso strumenti finanziari innovativi, facilitando l’accesso al credito, la capitalizzazione e l’internazionalizzazione delle realtà produttive locali.

Questa collaborazione tra soggetti pubblici e privati è fondamentale per massimizzare l’efficacia delle risorse pubbliche, stimolando investimenti capaci di generare sviluppo economico e occupazionale in Puglia. Il pacchetto “Puglia Moltiplica” si inserisce in una visione più ampia di rafforzamento del tessuto produttivo regionale, con l’intento di guidare la transizione verso modelli di impresa più innovativi e competitivi, a beneficio dell'intero sistema economico.