L'uva italiana chiude la campagna 2025 con un risultato storico per l'export. Le vendite oltreconfine hanno sfiorato il miliardo di euro, confermando il prodotto come il secondo patrimonio frutticolo italiano dopo le mele.

La spinta della produzione pugliese

I dati sono stati presentati da Ismea durante la quarta edizione di "Regina di Puglia", manifestazione organizzata dal Comune di Noicattaro, nel Barese, e sostenuta dalla rete "Le Terre dell'Uva", che comprende anche i comuni di Rutigliano, Mola di Bari, Casamassima, Castellaneta, Adelfia e Polignano a Mare.

La Puglia si conferma la regione protagonista del settore, da cui proviene circa il 60% dell'uva italiana. La produzione pugliese rappresenta il principale motore del comparto, con una presenza particolarmente concentrata nelle province di Bari, Taranto e Bat.

L'export raggiunge quota 973 milioni

Secondo Ismea, il valore delle vendite all'estero ha raggiunto i 973 milioni di euro grazie alla continuità produttiva garantita dai due principali poli nazionali.

La Sicilia apre la stagione tra maggio e giugno con le prime raccolte, coprendo il 39% del mercato, mentre la Puglia, prima anche per superfici coltivate, raggiunge il 55% e assicura la disponibilità del prodotto fino all'inizio dell'inverno.

La crescita delle varietà senza semi

A trainare la crescita sono soprattutto le varietà senza semi, sempre più diffuse in Puglia e apprezzate dai consumatori.

Secondo Mario Schiano Lo Moriello, analista Ismea sulla base dei dati Ismea Niq, "questa affezione è molto evidente soprattutto nelle famiglie italiane con ragazzi sotto i 16 anni, la generazione alfa e nelle Regioni del Nord".

Al momento non esistono dati precisi sulla quantità complessiva di produzione senza semi, ma secondo una stima di un'associazione pugliese questa varietà avrebbe già superato quella tradizionale in Puglia sia per superfici coltivate sia per quantità prodotte.

Il futuro dell'Uva di Puglia Igp

Grande attenzione anche per l'igp "Uva di Puglia", una delle tre uve a indicazione geografica presenti a livello nazionale.

Il marchio registra ancora numeri contenuti, ma secondo l'analista Ismea avrebbe le caratteristiche per entrare nella top 10 dei prodotti ortofrutticoli italiani a denominazione di origine.