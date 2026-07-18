La Regione Basilicata ha annunciato il finanziamento integrale di tutti gli studenti risultati idonei al bando "Il Valore del Sapere" per l'anno accademico 2025/2026. L'iniziativa sostiene il diritto allo studio universitario, erogando borse di studio a favore degli studenti idonei nelle graduatorie ufficiali.

Le graduatorie del bando sono state approvate e pubblicate, consentendo a tutti gli aventi diritto di accedere ai benefici. Il provvedimento riguarda gli studenti iscritti agli atenei della Basilicata e si inserisce nelle politiche regionali per l'istruzione.

La copertura finanziaria garantisce di soddisfare tutte le richieste degli studenti idonei, senza esclusioni.

"Il Valore del Sapere": requisiti e assegnazione

Il bando "Il Valore del Sapere" è rivolto agli studenti universitari iscritti a corsi di laurea triennale, magistrale e a ciclo unico presso gli atenei lucani. L'obiettivo è favorire accesso e permanenza negli studi tramite borse di studio basate su merito e situazione economica. La valutazione ha seguito parametri stabiliti, inclusi reddito familiare e risultati accademici.

La pubblicazione delle graduatorie è un passaggio fondamentale per assicurare trasparenza e tempestività nell'assegnazione dei benefici. La Regione ha garantito che nessun idoneo restasse escluso dal sostegno economico, evidenziando l'importanza di un investimento equo nella formazione.

Impegno regionale per il diritto allo studio

La Regione Basilicata, tramite il Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca, promuove il diritto allo studio universitario. Il programma "Il Valore del Sapere" fa parte di una strategia di sostegno a studenti e famiglie, con l'obiettivo di ridurre le disuguaglianze nell'accesso all'istruzione superiore e favorire la crescita del capitale umano regionale.

La copertura totale degli idonei per l'anno accademico 2025/2026 conferma l'impegno della Regione nel garantire pari opportunità agli studenti universitari. Questo investimento valorizza il sapere come risorsa per lo sviluppo del territorio e una comunità più prospera.