La Regione Friuli Venezia Giulia ha ribadito con fermezza la necessità che la vertenza Electrolux sia gestita a livello nazionale. Questa posizione, che evidenzia l'importanza di un confronto inclusivo di tutte le parti interessate, è stata espressa in un recente incontro tra i rappresentanti regionali e le organizzazioni sindacali. L'obiettivo del dialogo era discutere il futuro degli stabilimenti Electrolux sul territorio, una questione di rilevanza strategica per l'economia locale.

Richiesta di un tavolo nazionale

Durante il vertice, la Regione ha chiaramente evidenziato come la complessità della vertenza Electrolux non permetta una risoluzione efficace a livello esclusivamente locale.

È stata quindi avanzata la richiesta di istituire un tavolo nazionale, ritenuto indispensabile per garantire il pieno coinvolgimento del Governo e delle istituzioni competenti. Questa esigenza nasce dalla profonda preoccupazione per il futuro occupazionale e produttivo degli impianti di Porcia e degli altri siti regionali, pilastri industriali per l'economia del Friuli Venezia Giulia.

L'urgenza di impegni concreti

La Regione Friuli Venezia Giulia ha sottolineato che "ora servono impegni concreti" da parte dell'azienda e delle istituzioni coinvolte. L'imperativo è assicurare la continuità produttiva degli stabilimenti e la salvaguardia dei posti di lavoro. I rappresentanti regionali hanno riaffermato la volontà di sostenere i lavoratori e di promuovere ogni iniziativa utile a mantenere la presenza di Electrolux nel territorio.

L'ambizione è garantire stabilità e prospettive di sviluppo a lungo termine per l'intero comparto industriale della regione.

Electrolux, gruppo multinazionale leader nel settore degli elettrodomestici, vanta una presenza consolidata in Friuli Venezia Giulia, in particolare nello stabilimento di Porcia. La Regione ha dichiarato che proseguirà un monitoraggio attento della situazione, impegnandosi attivamente per raggiungere una soluzione condivisa. L'obiettivo finale è tutelare efficacemente sia i lavoratori sia l'importante tessuto produttivo locale, garantendo un futuro sostenibile.