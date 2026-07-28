La Regione Veneto e la Guardia di Finanza hanno siglato a Venezia un importante protocollo d’intesa, volto a potenziare la formazione sulle procedure di gestione dei Fondi europei. L’accordo, sottoscritto il 28 luglio 2026 dal presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, e dal comandante regionale della Guardia di Finanza, Guido Zelano, stabilisce una collaborazione strutturata tra le due istituzioni. L’obiettivo primario è migliorare le competenze tecniche e specialistiche del personale coinvolto sia nella gestione sia nel controllo delle risorse comunitarie.

Un elemento chiave del protocollo è l’istituzione di una cabina di regia paritetica. Questo organismo avrà il compito di monitorare costantemente l’andamento e l’efficacia della cooperazione tra la Regione Veneto e la Gdf, con l’intento di stimolare il raggiungimento dei risultati prefissati. Il presidente Stefani ha descritto l’intesa come un accordo “snello ma che riesce in maniera specifica ad anticipare i rapporti di collaborazione che ci saranno”, evidenziando la sua natura pragmatica e lungimirante.

Dettagli del protocollo e attività formative

L’intesa prevede la reciproca partecipazione a incontri e seminari focalizzati sul perfezionamento delle capacità tecniche e specialistiche del personale.

Saranno impiegate metodologie didattiche innovative, quali il micro-learning, la formazione immersiva, le simulazioni operative e l’apprendimento basato su progetti. In particolare, il personale della Guardia di Finanza avrà l’opportunità di accedere a iniziative formative e progettualità organizzate dalla Regione Veneto. Queste si concentreranno specificamente sulle Politiche europee di coesione regionale, con un’attenzione particolare al Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) e al Fondo sociale europeo plus (Fse+).

La Regione si impegna, inoltre, a finanziare l’acquisizione di dotazioni per le elaborazioni informatiche e l’analisi dei dati. Questi strumenti sono ritenuti fondamentali per una gestione efficace dei fondi pubblici e per l’ottimizzazione dei processi di lavoro.

Il comandante Zelano ha sottolineato come la collaborazione tra istituzioni rappresenti un “principio di efficienza con il mantenimento delle proprie autonomie, responsabilità e ruoli”. Ha citato, a titolo esemplificativo, il controllo della spesa e la distinzione tra l’agenzia responsabile dell’erogazione dei finanziamenti e quella preposta ai controlli, evidenziando l’importanza di tale separazione per la trasparenza e l’efficacia.

Il contesto istituzionale e la gestione dei fondi europei

La Regione Veneto, come attestato dai suoi documenti istituzionali, gestisce i fondi europei attraverso programmi mirati allo sviluppo regionale e al sostegno sociale, principalmente tramite il Fesr e il Fse+.

Tali risorse sono cruciali per promuovere la crescita economica, la coesione sociale e l’innovazione sul territorio regionale. La collaborazione con la Guardia di Finanza si inserisce in un quadro più ampio di rafforzamento dei controlli e della trasparenza nella gestione delle risorse comunitarie. L’obiettivo è garantire l’efficacia degli interventi e tutelare l’interesse pubblico.

Questo protocollo, firmato a Venezia, costituisce un ulteriore passo verso una gestione integrata e trasparente dei fondi europei. L’iniziativa valorizza la formazione continua e la cooperazione tra enti pubblici che svolgono ruoli complementari nell’attuazione delle politiche di coesione, assicurando una maggiore efficienza e responsabilità nell’utilizzo delle risorse.