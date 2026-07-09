Il segretario regionale della Uilm Molise, Francesco Guida, ha richiesto la convocazione di un tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali in seguito all'annuncio di ReneSys Energy relativo alla realizzazione di due micro-fabbriche nell'area industriale di Termoli. L'investimento, che supera i 144 milioni di euro, è destinato alla produzione di celle agli ioni di litio e sistemi di accumulo di energia. Guida ha definito l'iniziativa "un segnale positivo per il Molise e per il futuro produttivo del nostro territorio", sottolineando però la necessità di chiarire i dettagli del progetto e le sue reali ricadute occupazionali.

Richiesta di confronto e attenzione ai lavoratori

La Uilm Molise ha evidenziato l'importanza di approfondire i tempi di realizzazione, i profili professionali richiesti e le opportunità concrete per i lavoratori coinvolti nella crisi dell'automotive locale. "Ogni iniziativa che porta nuovi investimenti, innovazione e occupazione merita attenzione e va accolta con favore", ha aggiunto Guida, specificando la necessità di "comprendere nel dettaglio il progetto industriale". Dopo l'incontro previsto tra il Presidente della Regione e i rappresentanti dell'azienda, il sindacato ritiene essenziale un tavolo di confronto per valutare la possibilità di percorsi di riqualificazione professionale e priorità occupazionale per chi rischia il posto di lavoro nel settore automotive.

Dettagli dell'investimento

Il progetto di ReneSys Energy Co Srl, sviluppato con il supporto di Pts come advisor finanziario, è stato approvato da Invitalia nell'ambito del programma 'Contratto di Sviluppo Net Zero' e ha ottenuto un contributo a fondo perduto di oltre 49 milioni di euro, finanziato con risorse del PNRR. L'iniziativa nasce dalla joint venture tra Renesys Energy Inc., azienda statunitense specializzata nello sviluppo di batterie di nuova generazione, e Intertoll, operatore leader nel settore delle infrastrutture. Ogni micro-fabbrica avrà una capacità annua di 358.000 celle, per una capacità complessiva di 343 MWh, pari a 133 sistemi ESS da 2,6 MWh all'anno. Il completamento è previsto entro il 31 dicembre 2028 e porterà alla creazione di circa 800 posti di lavoro diretti, oltre a quelli dell'indotto.

Scenario produttivo locale e prospettive

Il territorio di Termoli e il sistema produttivo locale stanno attraversando una fase difficile, aggravata dalla crisi dell'automotive che coinvolge centinaia di lavoratori di Stellantis, dell'indotto, della logistica e dei servizi collegati. La Uilm Molise ha ribadito di accogliere con favore ogni progetto in grado di generare sviluppo, ma resta vigile affinché nessun lavoratore venga lasciato indietro.