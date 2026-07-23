Roberto Colombero, già alla guida di Uncem, è stato nominato il primo presidente del Cluster Legno Piemonte. L’annuncio è stato dato a Torino il 23 luglio 2026. Al suo fianco, nel ruolo di vicepresidente, è stato indicato Mauro Danna, vicedirettore di Confindustria Cuneo. Il Cluster Legno Piemonte è un’associazione costituita da imprese e organizzazioni di categoria che opera grazie al dialogo tra aziende, enti locali, datoriali, Terzo Settore e Università, in stretta relazione con Regione Piemonte, IPLA, Comuni, Unioni montane, Province e Città Metropolitana, con l'obiettivo di valorizzare l'intero sistema foresta-legno regionale.

Composizione del Direttivo e Obiettivi Strategici

Il direttivo del Cluster Legno Piemonte comprende rappresentanti di diverse realtà: Fabio Trocino per Confapi, Maurizio Varraud per Ledoga-Silvateam, Patrizia Dalmasso per CNA, Enrico Rinaldi per Coldiretti, Domenico Sorasio per Confcooperative, Enrico Allasia per Confagricoltura, Michelina Coraglia per Confartigianato, Cristina Allisiardi per Nexo e Renzo Brussolo per Legacoop, oltre a Colombero e Danna. L’associazione è aperta anche ad altre imprese e organizzazioni che vorranno aderire. Le attività del Cluster si concentreranno sulla formazione e sulla creazione di nuove opportunità di mercato per le imprese del settore, stimolando la crescita economica e l'innovazione.

Sinergie per una Filiera Sostenibile e Competitiva

Colombero e Danna hanno evidenziato l'importanza di "costruire sinergie tra la gestione forestale sostenibile delle superfici – che in Piemonte conta un milione di ettari di bosco – e l'impegno delle imprese per una catena di lavoro e di produzione capace di generare grandi prodotti". Questi spaziano dagli imballaggi agli arredi, dall'energia alla realizzazione di carpenterie per immobili. Hanno inoltre sottolineato che la Regione Piemonte, con il suo storico articolato sulle foreste, ha ispirato la legge forestale nazionale del 2018. Il Cluster si propone di aggiungere un tassello fondamentale nelle politiche e nelle azioni per generare economia, comunità e politiche territoriali.

Il sistema foresta-legno è descritto come "solido" e un "pezzoportante dell’economia di tanti territori".

Visione e Missione del Cluster Legno Piemonte

Il Cluster Legno Piemonte intende rafforzare le sinergie tra pubblico e privato, considerate decisive per il successo del settore. L’associazione lavorerà per la crescita e l’innovazione delle filiere storiche, con l’obiettivo di proiettare il comparto dal Piemonte verso l’Europa e il mondo. L’impegno si focalizza sulla valorizzazione delle risorse forestali regionali e sulla promozione di una filiera produttiva che sia al contempo sostenibile, competitiva e all'avanguardia.