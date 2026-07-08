La Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno ha nominato Rossella Bruni presidente della Fondazione Ottavio Sgariglia Dal Monte. Già amministratore delegato di Pfizer Italia, Bruni guiderà l'ente in una nuova fase strategica per lo sviluppo del territorio. L'obiettivo è renderla un punto di riferimento per la crescita di imprese sociali, cooperative, startup innovative e iniziative imprenditoriali ad impatto sociale, tramite orientamento e formazione. La sua nomina valorizza un profilo manageriale di esperienza internazionale, cruciale per reti e innovazione.

Strategia Territoriale

Negli ultimi anni, la Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno ha ampliato la propria azione, affiancando all'attività erogativa sostegno all'innovazione sociale ed economica. La Fondazione Ottavio Sgariglia Dal Monte diventerà un laboratorio di progettazione e sperimentazione, supportando imprese sociali, rafforzando il Terzo settore e promuovendo occupazione, inclusione e sviluppo per il Piceno. Il presidente della Fondazione Carisap, Maurizio Frascarelli, ha definito la nomina di Bruni "una scelta che guarda al futuro", sottolineando le sue competenze manageriali per la nuova crescita.

Missione e Origini

La Fondazione Ottavio Sgariglia Dal Monte è una persona giuridica privata e autonoma, che persegue scopi di utilità sociale e promozione dello sviluppo economico nel suo territorio.

Il suo statuto mira a promuovere una presenza dignitosa nel contesto economico e sociale, basata su libertà, solidarietà e servizio. Le attività sono volte a generare sviluppo economico, con priorità alla cultura d’impresa e al lavoro stabile. Opera nella formazione economico-finanziaria ed è attiva nel credito, sostenendo nuove iniziative imprenditoriali tramite la società strumentale Ottavio Sgariglia Dalmonte Srl.

Fondata il 22 luglio 2007 dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno e dalla Fondazione San Giacomo della Marca, l'ente fu istituito per onorare la memoria del Conte Ottavio Sgariglia Dalmonte, primo presidente della Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, perpetuando i valori delle Casse di Risparmio.