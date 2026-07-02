Sace ha presentato le sue nuove previsioni sull'andamento dell'export italiano, stimando un aumento del 2% nel 2026 e un valore complessivo delle esportazioni che raggiungerà i 690 miliardi di euro nel 2028. I dati sono stati illustrati durante un evento a Milano, dove sono stati evidenziati i principali trend che caratterizzeranno il commercio estero nazionale.

Prospettive di crescita e settori trainanti

L'export italiano, secondo le stime Sace, è in espansione. Dopo la crescita attesa del 2% nel 2026, le esportazioni continueranno a progredire, toccando i 690 miliardi di euro entro il 2028.

Sarà trainata da settori chiave come la meccanica strumentale, l'agroalimentare e la moda. Questi comparti si confermano dinamici, con una quota rilevante nelle esportazioni nazionali.

Durante la presentazione, è emerso che la ripresa dei mercati internazionali e l'aumento della domanda globale favoriranno le esportazioni italiane. L'analisi ha delineato le principali aree di destinazione, con focus sui mercati europei e nordamericani.

Il ruolo di Sace a supporto dell'export

Sace è una società che supporta le imprese italiane sui mercati esteri, offrendo servizi di assicurazione, garanzia e finanziamento. L'ente svolge un ruolo centrale nell'accompagnare le aziende nei processi di internazionalizzazione e nella gestione dei rischi legati all'export.

Attraverso i suoi strumenti, Sace contribuisce a rafforzare la competitività delle imprese italiane, facilitando l'accesso a nuovi mercati e sostenendo la crescita delle esportazioni.

Sace ha ribadito il proprio impegno a supportare le aziende italiane nel cogliere le opportunità della ripresa economica globale. L'obiettivo è accompagnarle in un percorso di crescita sostenibile sui mercati internazionali, consolidando presenza e successo.