Saclà ha avviato un ambizioso progetto di rigenerazione urbana per la sua storica sede di Asti, città che ha visto nascere l'azienda nel 1939. L'iniziativa, presentata il 16 luglio 2026 e denominata “The Key”, mira a trasformare l'area in un nuovo polo multifunzionale a servizio della comunità, attraverso un intervento affidato a Koa Advisory. Il masterplan prevede la creazione di un'area integrata che ospiterà spazi dedicati alla ricerca alimentare, alla memoria storica dell'azienda con Casa Saclà, a eventi culturali, all'ospitalità e a servizi essenziali.

Il Progetto "The Key": Dettagli e Obiettivi

L'intervento di riqualificazione comprende la realizzazione di un hotel con circa 200 camere, un auditorium polifunzionale destinato a cultura, musica ed eventi, un polo benessere con centro fitness e diagnostica, oltre a spazi commerciali di prossimità. Una parte significativa del progetto è dedicata al verde pubblico: su una superficie totale di oltre 63 mila metri quadrati, più di 36 mila saranno destinati a parchi e giardini, con la piantumazione di 250 nuovi alberi e la riqualificazione dell’area lungo il fiume Borbore. Il progetto si impegna a raggiungere elevati standard di sostenibilità ambientale, puntando all'ottenimento delle certificazioni Breeam e Leed.

L'investimento previsto supera i 100 milioni di euro e si stima la creazione di oltre 150 nuovi posti di lavoro. Il completamento dell'intervento è atteso per il 2029, anno in cui Saclà celebrerà i 90 anni dalla sua fondazione.

Trasferimento della Produzione e Riqualificazione Urbana

Contestualmente a questa trasformazione, la produzione dell’azienda continuerà nel nuovo stabilimento di Castello d’Annone, un polo industriale all'avanguardia che integra tecnologie avanzate, robotica e intelligenza artificiale. L'abbandono della storica sede di Asti, situata ai confini del quartiere San Rocco e attraversata dal torrente Borbore, apre così la strada a una riconversione che cambierà il volto di un'area strategica nel cuore della città.

L'obiettivo è creare un ecosistema integrato per il territorio, fungendo da porta d'accesso per le rinomate Langhe e il Monferrato. L'attività industriale, che impiega circa 300 dipendenti sul territorio astigiano, sarà interamente trasferita nella nuova sede. Chiara Ercole, amministratore delegato di Saclà, ha commentato l'importanza di questa iniziativa: “Saclà è nata ad Asti, ed è qui che affondano le nostre radici: la storia della mia famiglia e il lavoro di generazioni. Proprio per questo, quando abbiamo trasferito la produzione a Castello d'Annone, ho voluto che quest’area avesse un futuro all’altezza della sua storia. Ho cercato a lungo qualcuno capace di ridarle vita, e l’ho trovato in Koa Advisory”.