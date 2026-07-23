Saipem ha annunciato il successo della campagna offshore per l'installazione della piattaforma di produzione del progetto Neptun Deep Gas Development nelle acque della Romania, nel Mar Nero. Questo segna una tappa fondamentale nello sviluppo del più grande progetto di gas naturale offshore attualmente in corso nell'Unione Europea. Il progetto è sviluppato congiuntamente da OMV Petrom e Romgaz.

Dettagli tecnici e operativi della piattaforma

La campagna offshore è stata condotta dalla nave gru Saipem 7000, unità semi-sommergibile di grandi dimensioni.

Le operazioni hanno incluso l'installazione del jacket, una struttura alta circa 135 metri e di peso superiore a 7.500 tonnellate, costruita nel cantiere Saipem Offshore Construction di Arbatax, Sardegna. Dopo il trasporto nel Mar Nero, il jacket è stato sollevato, posizionato e ancorato al fondale tramite otto pali in acciaio. L'operazione si è conclusa con l'installazione del topside della piattaforma, del peso di circa 9.000 tonnellate. La piattaforma installata, denominata 'Neptun Alpha', ha un peso complessivo di oltre 16.500 tonnellate e un'altezza superiore a 225 metri.

Impatto strategico e fasi future del progetto

Una volta operativa, la piattaforma, completamente automatizzata e controllata da remoto, immetterà il gas trattato in una condotta lunga circa 160 chilometri, già posata dai mezzi della flotta Saipem: il Castorone per le acque profonde e il Castoro 10 per la posa costiera.

Il completamento della campagna offshore è un passaggio decisivo verso l'entrata in produzione del progetto Neptun Deep, prevista per il 2027, e conferma la capacità di Saipem di realizzare infrastrutture energetiche offshore complesse. Il progetto Neptun Deep include dieci pozzi nei giacimenti Pelican South e Domino, tre sistemi di produzione sottomarini, condotte di raccolta, la piattaforma offshore, una pipeline del gas fino a Tuzla e una stazione di misura. Sei dei dieci pozzi di sviluppo sono stati completati e la pipeline di 160 chilometri fino a riva è già installata.

Ruolo dei partner e sicurezza energetica europea

Il progetto, sviluppato da OMV Petrom e Romgaz, mira a rafforzare la sicurezza energetica e la diversificazione delle fonti di approvvigionamento dell'Europa, sfruttando le risorse di gas naturale nel settore rumeno del Mar Nero.

La piattaforma processerà il gas naturale e lo trasporterà a terra tramite l'infrastruttura realizzata. La fase successiva prevede l'installazione di condotte sottomarine interfield e ombelicali per collegare tutti gli elementi offshore, seguita da test approfonditi prima dell'avvio della produzione. Il progetto si distingue per la sua complessità tecnica e per la mobilitazione di una flotta senza precedenti per la Romania e l'Unione Europea.