Saipem si è aggiudicata due nuovi contratti, del valore di 800 milioni di euro. L'annuncio del 27 luglio 2026 riguarda un progetto offshore in Costa d’Avorio e uno onshore in Italia, nei settori oil & gas e della transizione energetica.

I contratti: progetti in Costa d’Avorio e a Porto Marghera

Il primo contratto, affidato da Eni Côte d’Ivoire e partner, riguarda la terza fase di sviluppo del giacimento Baleine, offshore Costa d’Avorio. Le attività di Saipem comprendono ingegneria, fabbricazione, trasporto e installazione di 50 chilometri di condotte rigide e strutture sottomarine, oltre a riser e jumper flessibili, sistemi di produzione, condotta gas (3 km) e 22 km di ombelicali.

Il progetto, della durata di tre anni, impiegherà le navi FDS e Shen Da.

Il secondo contratto, assegnato da Enilive, riguarda una nuova unità di deossigenazione presso la bioraffineria Enilive di Venezia, a Porto Marghera. L’unità, progettata per trattare 70 tonnellate/ora di materie prime biogeniche, aumenterà la produzione di biocarburante HVO (Hydrotreated Vegetable Oil). Questa commessa rientra in un accordo di collaborazione tra Eni e Saipem nella bioraffinazione, e segue un precedente contratto biojet nella stessa raffineria, annunciato nel giugno 2025.

Partnership con Eni e strategia Saipem

Le nuove commesse confermano la capacità di Saipem di realizzare progetti complessi nei settori tradizionali e della transizione energetica.

L’azienda rafforza la collaborazione con Eni, sostenendo lo sviluppo di infrastrutture energetiche strategiche e la produzione di carburanti sostenibili. Saipem è leader nell’ingegneria e costruzione di grandi progetti, offshore e onshore. Con business line, cinque cantieri, una flotta offshore di 17 navi di costruzione e 12 impianti di perforazione (nove propri). Opera in oltre 50 paesi e impiega 30.000 persone.

La missione di Saipem, "Engineering for a sustainable future", supporta i clienti verso la neutralità climatica, attraverso soluzioni e tecnologie digitali e sostenibili.