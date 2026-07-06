I saldi estivi hanno preso il via in Molise il 4 luglio e si protrarranno fino al 1 settembre. L'obiettivo è promuovere acquisti sicuri e trasparenti e rafforzare la fiducia tra negozianti e clienti. Confcommercio Molise e Adoc Molise hanno rinnovato la loro sinergia, presentando un vademecum di regole chiare per garantire massima trasparenza e sicurezza.

Regole per saldi chiari e sicuri

Il decalogo per i "saldi chiari e sicuri" enfatizza la trasparenza del prezzo, con obbligo di indicare percentuale di sconto e prezzo finale. Le regole includono cambio facoltativo, possibilità di provare gli indumenti, obbligo di accettare pagamenti digitali e garanzia di un assortimento merceologico adeguato.

L'iniziativa mira a sostenere il commercio di prossimità in Molise, offrendo reali occasioni di risparmio in un clima di correttezza.

Scenario nazionale e impatto economico

L'avvio dei saldi estivi ha interessato l'Italia il 4 luglio (eccetto Bolzano, 16 luglio). Le stime dell'Ufficio Studi Confcommercio prevedono una spesa media di 201 euro a famiglia (circa 91 euro per persona) e un giro d'affari complessivo di 3,2 miliardi di euro. Giulio Felloni, presidente di Federazione Moda Italia-Confcommercio, ha dichiarato: "Parte con il piede giusto la stagione dei saldi estivi con un incremento medio del 3% sul primo giorno dei saldi estivi dell’anno scorso". Questo avvio incoraggiante vede consumatori orientati verso acquisti più mirati e consapevoli, con attenzione alla qualità dei prodotti e al rapporto prezzo/durata.

Felloni ha inoltre evidenziato una politica degli sconti più equilibrata, con riduzioni differenziate e meno aggressive, consentendo opportunità di acquisto senza compromettere la marginalità delle imprese, fondamentale per la competitività.

Fattori di successo: turismo e clima

Il turismo è un fattore chiave, specialmente nelle città d'arte e destinazioni principali, sostenendo le vendite e aumentando l'attrattività commerciale dei saldi. Anche il clima favorevole, con temperature più miti, ha incentivato l'affluenza nei punti vendita.

Felloni ha ribadito: "Un contributo importante è arrivato anche dal turismo, che sta premiando soprattutto le città d’arte e le principali destinazioni italiane, dove l’avvio dei saldi rappresenta un ulteriore elemento di attrattività commerciale.

Anche l’incognita delle temperature sembra essere stata superata. Il clima più favorevole ha accompagnato l’avvio dei saldi, creando le condizioni per una buona affluenza nei punti vendita. Ora auspichiamo che questo andamento possa consolidarsi nelle prossime settimane, confermando il ruolo dei saldi come un’occasione di valore per i consumatori e come uno strumento per sostenere il commercio di moda".

Tutela del consumatore e trasparenza

Confcommercio e Federazione Moda Italia ribadiscono regole fondamentali per un acquisto consapevole: gestione cambi, prova capi (a discrezione) e trasparenza prezzi (iniziale e scontato). Per prodotto difettoso, previsto obbligo di sostituzione/riparazione, o riduzione/rimborso.

Per acquisti online, valido diritto di recesso entro 14 giorni.

Le associazioni promuovono iniziative come "Saldi Chiari e Sicuri", "Saldi Trasparenti" e "Saldi Tranquilli" per rafforzare fiducia e chiarezza. I saldi estivi si confermano un'occasione di risparmio e un momento strategico per il comparto moda, bilanciando domanda e sostenibilità economica.