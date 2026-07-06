Il turismo nel nord-ovest della Sardegna ha registrato un giugno eccezionale, con un forte aumento dell'occupazione alberghiera. I dati raccolti, basati su un campione significativo che include quasi un terzo delle strutture ricettive della zona – ovvero 48.450 camere e 108.090 posti letto – rivelano un quadro di crescita robusta. L'occupazione media delle camere ha raggiunto l'81,34%, segnando un incremento notevole rispetto al 77,01% rilevato nello stesso mese del 2025. Questo trend positivo sottolinea la crescente attrattiva dell'area, consolidando la sua posizione come destinazione di primo piano.

La spinta internazionale e il ruolo di Alghero

La componente internazionale si conferma il motore principale di questa espansione, con ben il 72,84% delle presenze turistiche provenienti dall'estero. In questo scenario, Alghero si distingue come la locomotiva del territorio, registrando un tasso di occupazione delle camere pari all'85,03%. Questo dato rappresenta un incremento significativo rispetto al 78,03% dell'anno precedente, evidenziando una performance particolarmente brillante. Nella città catalana, la quota di presenze straniere sfiora il 79,05%, confermando la sua vocazione internazionale. Anche l'area del Golfo dell'Asinara ha mostrato un miglioramento, con l'occupazione delle camere che è passata dal 75,14% al 75,84% rispetto a giugno 2025, contribuendo al successo complessivo della regione.

Infrastrutture e sfide per la crescita

Nonostante i risultati estremamente positivi, il finale del mese di giugno è stato segnato da alcuni disservizi che hanno richiamato l'attenzione sulla necessità di un costante miglioramento delle infrastrutture. Tra questi, si sono verificati blackout elettrici che hanno interessato sia Alghero sia altre località limitrofe. Questi episodi, seppur isolati, hanno messo in luce l'importanza cruciale di disporre di infrastrutture pubbliche efficienti e resilienti. Un sistema infrastrutturale adeguato è infatti fondamentale per sostenere il costante sviluppo del settore turistico e per garantire un'elevata qualità dell'accoglienza, elementi essenziali per mantenere e rafforzare i trend di crescita osservati.

Il contributo di Federalberghi Nord-Ovest

A supporto di questo dinamico settore, Federalberghi Nord-Ovest Sardegna svolge un ruolo strategico. L'associazione, che rappresenta le strutture ricettive della zona, è impegnata nel monitoraggio costante dell'andamento turistico, fornendo dati aggiornati e analisi dettagliate che orientano le politiche del settore. Inoltre, promuove attivamente iniziative volte al miglioramento dell'offerta turistica e alla valorizzazione del patrimonio locale. Agendo come punto di raccordo tra gli operatori del settore e le istituzioni, Federalberghi Nord-Ovest si pone l'obiettivo di sostenere la competitività delle imprese alberghiere e di contribuire alla crescita complessiva del territorio, assicurando che la Sardegna nord-occidentale continui a essere una meta ambita e ben attrezzata per i visitatori internazionali e nazionali.