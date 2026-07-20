La Sardegna si afferma come la regione più dinamica d'Italia nel settore del design per il 2025, registrando una crescita record dell'8,6% nel numero di imprese rispetto all'anno precedente. L'isola conta 297 aziende attive nel comparto, di cui ben 126 sono a vocazione artigiana, rappresentando il 42,4% del totale regionale. Il settore impiega complessivamente 827 addetti, con 107 figure professionali dedicate all'artigianato.

Questa espansione isolana supera significativamente la media nazionale, che si attesta a un incremento del 2,3% per le aziende del design.

Il presidente di Confartigianato Sardegna, Giacomo Meloni, ha sottolineato come la regione si sia trasformata in un vero e proprio laboratorio di innovazione, dove il design si fonde armoniosamente con la sapienza manifatturiera locale. Meloni ha evidenziato che il disegno del prodotto costituisce un fattore competitivo strategico per l'offerta manifatturiera italiana.

L'espansione del design nelle province sarde e i settori trainanti

La vivace crescita delle imprese di design in Sardegna si estende a numerosi settori. Tra questi spiccano la tessitura, la ceramica, la produzione di mobili, la gioielleria, la nautica da diporto, l'abbigliamento, la lavorazione di carta e vetro, il gesso edilizio, i metalli preziosi, la coltelleria e la posateria.

Il dinamismo coinvolge anche l'elettronica di consumo audio/video, l'orologeria, la produzione di lampade, le macchine alimentari, le biciclette, gli strumenti musicali, i giochi e i mobili.

A livello provinciale, Oristano si distingue con l'incremento più marcato, un +16,7% che le vale il sesto posto a livello nazionale, con 18 imprese totali, di cui il 38,9% artigiane. Segue Nuoro con una crescita del 12,5% (tredicesimo posto nazionale). Sassari registra un aumento dell'8,9% (ventiduesimo posto nazionale) con 102 imprese, mentre Cagliari, con 146 imprese, mostra una crescita del 6,1% (trentunesimo posto nazionale).

Il ruolo dell'artigianato nel design italiano ed europeo

A livello nazionale, il panorama del design italiano si conferma robusto.

Alla fine del 2025, le imprese attive nel settore sono 22.569, di cui 9.894 sono artigiane, pari al 43,8% del totale. Il comparto genera un fatturato stimato in 5,4 miliardi di euro per il 2025. Tra il 2021 e il 2024, il settore del design ha registrato una notevole crescita degli occupati, pari al 25,4%. Questo dato è superiore sia alla media dell'Unione Europea (+16,4%) sia alla media generale delle imprese italiane (+8,1%).

L'Italia detiene la leadership europea per numero di occupati nelle imprese del design, con 76.466 addetti. Seguono la Francia, la Germania, i Paesi Bassi, la Polonia, la Svezia, il Portogallo e la Spagna. L'artigianato italiano contribuisce in modo significativo, rappresentando il 17,3% dell'occupazione totale nel settore del design.

Per mantenere e rafforzare questo primato, il presidente Meloni ha sollecitato investimenti regionali mirati alla formazione e alla digitalizzazione, elementi cruciali per consolidare la posizione di eccellenza della Sardegna e dell'Italia nel comparto.