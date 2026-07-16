Le Zone Economiche Speciali (Zes) hanno generato una ricaduta economica complessiva di 58 miliardi di euro. Lo ha annunciato Luigi Sbarra, segretario generale della CISL, durante un incontro in Puglia. Sbarra ha evidenziato il ruolo cruciale delle Zes nello sviluppo territoriale e nell'attrazione di investimenti, a conferma della loro efficacia.

Un ulteriore impulso per le Zes è previsto nella legge di stabilità 2026, con uno stanziamento di 4 miliardi di euro. Secondo Sbarra, queste risorse rappresentano un segnale di attenzione per il Mezzogiorno e le aree con agevolazioni fiscali e amministrative.

Il segretario generale della CISL ha ribadito: "Le Zes sono uno strumento strategico per la crescita e l'occupazione".

Impatto e risorse per le Zes

Le Zone Economiche Speciali sono aree governative che favoriscono lo sviluppo economico tramite incentivi fiscali e semplificazioni amministrative. La ricaduta economica totale di 58 miliardi di euro generata finora ne dimostra l'impatto. I 4 miliardi di euro della legge di stabilità 2026 saranno destinati a nuovi investimenti e al rafforzamento infrastrutturale, per consolidare i risultati e potenziare l'attrattività delle Zes, per una crescita sostenibile.

Il ruolo della CISL e la collaborazione

La CISL, per voce di Sbarra, ha sottolineato l'importanza di un dialogo costruttivo tra istituzioni, sindacati e imprese, fondamentale per massimizzare i benefici delle Zes e garantire progresso per i territori.

Il sostegno finanziario della prossima legge di stabilità è un'opportunità per consolidare i risultati ottenuti e promuovere nuova occupazione, rafforzando il tessuto economico-sociale, in particolare nel Mezzogiorno, tramite un impegno congiunto.