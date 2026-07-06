Il settore delle costruzioni in Molise si appresta a chiudere il 2025 con un bilancio positivo. Uno studio condotto dall'Ance rivela segnali di crescita e solidità per il comparto, nonostante un rallentamento del ritmo rispetto agli anni precedenti. Questa dinamica è sostenuta in modo significativo dalla nuova programmazione dei fondi strutturali europei 2021-2027 e dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), elementi che continuano a trainare gli investimenti e lo sviluppo nel territorio regionale.

Impatto economico e occupazionale in Molise

In Molise, il comparto delle costruzioni riveste un ruolo di primaria importanza nell'economia locale. Attualmente, rappresenta il 17,7% del Pil regionale, evidenziando la sua incidenza sugli investimenti complessivi. Sul fronte occupazionale, il settore coinvolge il 7,8% dell'occupazione totale e l'8,3% dei lavoratori attivi nell'insieme dei settori di attività economica. Questi dati sottolineano il contributo fondamentale delle costruzioni sia in termini di produzione di ricchezza che di creazione di posti di lavoro stabili sul territorio.

Le previsioni per il 2026 indicano un'ulteriore espansione, con una stima di crescita del +5,6%. Tale incremento sarà trainato prevalentemente dalle opere pubbliche, che si confermano un motore essenziale per lo sviluppo del settore.

Il presidente regionale dell'Ance, Corrado Di Niro, ha espresso soddisfazione per il periodo favorevole che il settore edile sta vivendo in Molise. Ha evidenziato come a questo risultato abbiano contribuito sia le numerose iniziative di supporto rivolte a imprese e lavoratori, erogate dall'associazione e dai suoi enti bilaterali tramite incentivi, premialità e varie forme di sostegno, sia le sinergie strategiche che Ance ha instaurato con il Governo regionale e l'Amministrazione pubblica per la tutela e la promozione del comparto.

Scenario nazionale e approfondimenti tematici

A livello nazionale, il Centro Studi Ance ha presentato la nuova edizione degli scenari regionali, offrendo una lettura aggiornata delle principali dinamiche del comparto.

Questo studio fornisce un quadro dettagliato sia dello scenario generale italiano sia delle specificità regionali, analizzando l'andamento del settore nel 2025 e le proiezioni per il 2026. L'analisi approfondisce inoltre temi cruciali come lo stato di attuazione del Pnrr e l'avanzamento della programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali europei, fattori che hanno influenzato significativamente le performance del settore, anche in Molise.

Il rapporto dedica particolare attenzione all'analisi delle caratteristiche dell'offerta produttiva del settore e alla sostenibilità economico-finanziaria delle imprese di costruzioni. Un focus specifico è riservato al tema dell'accessibilità alla casa, una criticità sempre più rilevante non solo per le fasce più vulnerabili della popolazione, ma anche per una platea crescente di cittadini.

L'indice di accessibilità alla casa, elaborato dal Centro Studi Ance, offre un'analisi mirata sulle difficoltà di accesso all'abitazione nelle principali aree urbane, fornendo una fotografia puntuale delle sfide presenti anche nei contesti regionali.