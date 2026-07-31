Giovanni Sgambati, segretario generale della Uil Campania, ha rilasciato un commento incisivo in merito al recente rapporto Svimez, definendolo una "spietata smentita della narrazione trionfalistica sulla crescita del Sud". Le parole di Sgambati sottolineano una profonda discordanza tra le affermazioni ottimistiche sullo stato dell'economia meridionale e la realtà oggettiva delineata dall'autorevole associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno. I dati presentati, infatti, evidenziano una situazione economica complessa e difficile per il Sud Italia, ben lontana da un quadro di prosperità diffusa.

Secondo l'analisi di Sgambati, il rapporto Svimez porta alla luce criticità strutturali che continuano a frenare lo sviluppo del Mezzogiorno. Tra queste, spiccano la bassa crescita economica e la persistente difficoltà nel generare occupazione stabile e di qualità. Il segretario della Uil Campania ha affermato con chiarezza che "la realtà descritta da Svimez è ben diversa da quella raccontata in modo trionfalistico da alcune forze politiche e istituzionali". Ha inoltre enfatizzato l'urgenza di adottare interventi mirati e di lungo periodo, indispensabili per affrontare le profonde disuguaglianze territoriali e per innescare un autentico rilancio dello sviluppo nell'intera area meridionale.

Le evidenze del rapporto Svimez

Il rapporto Svimez, richiamato con forza da Sgambati, si configura come uno degli strumenti più significativi per l'analisi socio-economica del Mezzogiorno d'Italia. Attraverso una meticolosa raccolta di indicatori economici e sociali, il documento offre annualmente una fotografia dettagliata dello stato di salute dell'economia meridionale, tracciando le dinamiche relative a crescita, occupazione e investimenti. Sgambati ha voluto porre l'accento su come le conclusioni del rapporto evidenzino una crescita ancora insufficiente se paragonata al resto del Paese. Questa condizione, ha avvertito, comporta il serio rischio di un ulteriore e preoccupante aumento delle disparità tra Nord e Sud, minacciando la coesione nazionale e la prospettiva di uno sviluppo equilibrato.

L'impegno della Uil Campania per il Sud

Nel suo intervento, Giovanni Sgambati ha ribadito con fermezza l'incrollabile impegno della Uil Campania nel sollecitare l'adozione di politiche pubbliche più efficaci e concrete per il Sud. Ha sottolineato l'imperativo di "superare la logica degli annunci e delle narrazioni ottimistiche per concentrarsi su soluzioni concrete e durature". Il sindacato, ha precisato Sgambati, proseguirà la sua azione di monitoraggio costante della situazione economica e sociale, impegnandosi attivamente a proporre e sostenere misure che possano realmente favorire una crescita equilibrata e sostenibile nel Mezzogiorno. L'obiettivo primario è quello di costruire un futuro di maggiore equità e opportunità per tutti i cittadini del Sud Italia, contrastando ogni forma di marginalizzazione e promuovendo un progresso inclusivo.