A Catania, il 7 luglio 2026, Sibeg Coca-Cola ha inaugurato la sua nuova piattaforma logistica verticale automatizzata, un progetto che segna un'importante evoluzione per l'azienda. Luca Busi, general manager di Sibeg Coca-Cola, ha presieduto la cerimonia di posa della prima pietra, sottolineando l'orgoglio per un investimento di 51 milioni di euro. Questa innovativa struttura, unica in Italia, vanta un magazzino automatizzato verticale con una capacità di 43 mila posti pallet, posizionando Sibeg all'avanguardia nel settore.

Dettagli dell’investimento e innovazione tecnologica

Il general manager Busi ha enfatizzato come questo magazzino rappresenti una svolta significativa per Sibeg, distinguendosi per essere il primo in Italia con un sistema a doppio senso di automatizzazione. L'iniziativa si inserisce in una più ampia strategia di crescita e innovazione che mira a rafforzare la presenza dell'azienda e il suo impatto positivo sul territorio siciliano. Busi ha espresso il profondo orgoglio aziendale per questa "esperienza meravigliosa", evidenziando il "coraggio di investire per questo percorso di evoluzione" nella regione.

Sostenibilità e impatto occupazionale

Un aspetto fondamentale di questo progetto è l'impegno verso la sostenibilità ambientale.

Luca Busi ha illustrato l'installazione di un impianto fotovoltaico sui tetti del magazzino automatizzato, un passo cruciale nella roadmap aziendale per il raggiungimento delle zero emissioni. Sul fronte occupazionale, Sibeg conta attualmente su 449 collaboratori e prevede l'inserimento di 24 nuove risorse. Busi ha ribadito l'impegno collettivo: "Proviamo a fare del nostro meglio come tutti i miei 449 collaboratori, oltre all’inserimento di 24 nuove risorse, ogni volta che entriamo in azienda – e proviamo a dare il massimo e con orgoglio sappiamo di essere un punto di riferimento su questo territorio".

Relazioni istituzionali e ruolo territoriale

L'evento è stato anche un'occasione per Busi per menzionare i numerosi messaggi di sostegno giunti dalle istituzioni, incluso quello del ministro Adolfo Urso.

Il general manager ha evidenziato come Sibeg Coca-Cola, pur essendo un'azienda privata che collabora con una "Global Company", sia riuscita a mantenere una forte impronta familiare, innovativa e a chilometro zero. Grazie a questi investimenti e alla sua visione, Sibeg si afferma come la prima azienda a Catania a disporre di un magazzino con questa tecnologia avanzata e la prima a conseguire l'obiettivo delle zero emissioni nella regione, consolidando il suo ruolo di punto di riferimento per l'innovazione e la sostenibilità.