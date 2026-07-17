La Sicilia ha assistito alla chiusura di ben 5.874 aziende ambulanti nel periodo compreso tra il 2022 e il 31 dicembre 2025. Questo dato allarmante è stato reso noto da Confimprese Sicilia, che ha prontamente inviato una lettera all’assessore regionale alle Attività Produttive, Edy Tamajo, per sollecitare l’apertura di un confronto urgente sul futuro di un settore vitale per l’economia locale. L’analisi, basata sui dati dell’Osservatorio nazionale del commercio, rivela inoltre che il saldo complessivo, calcolato tra le nuove aperture e le cessazioni di attività nello stesso arco temporale, evidenzia una perdita netta di 2.811 imprese.

Giovanni Felice, coordinatore regionale di Confimprese Italia Sicilia, ha espresso profonda preoccupazione per questi numeri. “Non possiamo considerare questi dati come una semplice statistica. Dietro ogni attività che chiude ci sono storie di imprenditori, famiglie e interi territori che perdono una parte fondamentale della propria economia e del proprio tessuto sociale”, ha affermato Felice. L’associazione ha sottolineato come il commercio ambulante stia attraversando una fase di profonda trasformazione, determinata da molteplici fattori: il cambiamento delle abitudini di consumo, la crescente diffusione del commercio elettronico e la costante evoluzione delle dinamiche di distribuzione commerciale.

L'appello per una strategia regionale per il commercio

Confimprese Sicilia ha rivolto un appello alla Regione, chiedendo di chiarire quali politiche concrete intenda mettere in campo per governare efficacemente questa complessa fase di cambiamento. “La nostra richiesta non si limita a semplici interventi economici. Auspichiamo una strategia organica e ben definita, capace di assegnare un ruolo chiaro e prospettico al commercio su aree pubbliche nei prossimi anni”, ha aggiunto Felice, evidenziando la necessità di una visione a lungo termine.

Un’ulteriore analisi, aggiornata al 31 dicembre 2025, conferma la tendenza negativa: solo nell’ultimo anno, la Sicilia ha visto perdere 870 operatori ambulanti.

Il numero complessivo di operatori attivi è passato da 16.189 a 15.319 unità, registrando una diminuzione pari al 5,4% sul mercato. Tra le province siciliane, Agrigento risulta essere la più colpita, con una perdita significativa di 265 ambulanti (pari a un calo del 14,9%). Seguono Palermo (-164), Messina (-124), Catania (-123), Trapani (-78), Ragusa (-37) ed Enna (-18), tutte con flessioni importanti.

Le sfide del settore e le risorse per la riqualificazione

L’analisi condotta da Confimprese evidenzia che il commercio su area pubblica risente delle medesime difficoltà che affliggono il comparto commerciale in generale. Tra queste, si annoverano l’aumento dei costi operativi, la riduzione dei margini di profitto, la persistente trasformazione delle abitudini di consumo, una maggiore concorrenza e le crescenti difficoltà nel ricambio generazionale degli operatori.

È stato rilevato che la legge sul Made in Italy prevede risorse dedicate specificamente per i mercati rionali: alla Sicilia sono stati assegnati 494.800 euro, fondi destinati a interventi di riqualificazione e valorizzazione del settore. Tuttavia, Confimprese ha specificato che questa cifra, pur rappresentando un’opportunità per avviare iniziative mirate, non è da considerarsi risolutiva per l’intera problematica.

L’associazione ha ribadito con forza l’importanza di adottare un approccio strategico e integrato, lanciando un monito: se i mercati continueranno ad essere considerati un tema esclusivamente amministrativo, senza una visione più ampia e coordinata, sarà estremamente difficile invertire la tendenza negativa che ha caratterizzato il settore negli ultimi anni.