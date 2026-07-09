Al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) è stata raggiunta un'intesa cruciale tra le istituzioni e Jsw per il rilancio del polo siderurgico di Piombino. L'Accordo di programma definisce il quadro condiviso per l'attuazione del piano industriale del sito e garantisce la piena salvaguardia occupazionale dei lavoratori coinvolti.

Questa intesa si inserisce in un più ampio percorso di rilancio del polo siderurgico di Piombino, promosso dal Mimit. Tale percorso comprende anche l'Accordo di programma con Metinvest Adria e la soluzione della vertenza Magona, che ha visto l'ingresso di Trasteel.

I tre dossier industriali, rimasti per anni in una situazione di incertezza (anche dopo l'Accordo di programma del 2018 rimasto in larga parte inattuato), sono stati affrontati dall'attuale Governo attraverso una strategia unitaria. Questa si fonda su investimenti, continuità produttiva, tutela dei posti di lavoro e valorizzazione delle competenze, con l'obiettivo di restituire allo storico sito toscano una prospettiva stabile e concreta.

Dettagli dell'Accordo e Investimenti Previsti

L'Accordo di programma, sottoscritto dalle istituzioni, sarà ora presentato ai lavoratori dalle organizzazioni sindacali. Esso riguarda sia gli interventi di messa in sicurezza e bonifica ambientale dell'area, sia quelli di rilancio e riconversione industriale.

Il piano industriale di Jsw prevede l'ammodernamento del treno di laminazione delle rotaie, la ristrutturazione degli impianti esistenti, l'installazione di nuove tecnologie e un progetto di ricerca e sviluppo per introdurre le migliori soluzioni tecnologiche disponibili. L'investimento complessivo ammonta a 148,2 milioni di euro e potrà beneficiare in parte di agevolazioni pubbliche del Mimit.

Il piano prevede inoltre il mantenimento dell'intera forza lavoro attualmente occupata presso il gruppo indiano, inclusi i dipendenti di Gsi Lucchini e Piombino Logistics. Jsw si impegna a richiedere l'accesso agli ammortizzatori sociali per i lavoratori dell'area. Nel caso in cui, entro il 2027, il progetto Metinvest non venga realizzato, in tutto o in parte, Jsw dovrà presentare un nuovo piano industriale finalizzato alla salvaguardia e al riassorbimento dei lavoratori interessati.

Dopo il passaggio nei rispettivi organi assembleari del Comune e della Regione, le parti firmeranno un apposito addendum per formalizzare gli impegni assunti.

Il Ruolo Strategico di Piombino in Toscana

Il polo siderurgico di Piombino rappresenta uno dei principali siti produttivi di acciaio in Toscana e in Italia. La sua storia è legata allo sviluppo industriale della regione e al tessuto economico locale. Negli ultimi anni, il sito ha attraversato fasi di incertezza e riorganizzazione, con la necessità di nuovi investimenti e di strategie per la tutela dell'occupazione. L'accordo raggiunto mira a rilanciare la produzione e a garantire una prospettiva di stabilità per i lavoratori e per l'intera area industriale.

Il rilancio del polo si inserisce in una strategia regionale che punta a consolidare la presenza dell'industria siderurgica in Toscana, promuovendo innovazione, sostenibilità ambientale e valorizzazione delle competenze professionali. Il sito di Piombino, per la sua posizione e la sua capacità produttiva, continua a rivestire un ruolo centrale per il comparto dell'acciaio e per lo sviluppo economico del territorio.