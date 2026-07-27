Nel primo semestre dell'anno il gas immesso nella rete italiana è aumentato dello 0,5%, grazie soprattutto alla crescita del gas naturale liquefatto (Gnl), favorita anche dall'entrata in funzione del rigassificatore di Ravenna. È quanto emerge da Polaris, il nuovo osservatorio di Snam dedicato all'analisi del sistema energetico italiano.
Cresce il contributo del Gnl
Secondo i dati diffusi da Snam, nei primi sei mesi dell'anno il gas immesso in rete è aumentato di 0,1 miliardi di metri cubi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
A trainare la crescita è stato il Gnl, che ha registrato un incremento di 0,5 miliardi di metri cubi, pari al 5%, anche grazie all'avvio dell'attività del rigassificatore di Ravenna.
L'effetto della crisi di Hormuz
L'osservatorio evidenzia che la crisi di Hormuz ha avuto effetti limitati al solo mese di giugno.
In questo periodo i volumi di Gnl trasportati via nave sono diminuiti di 0,6 miliardi di metri cubi, con una flessione dell'11%.
In calo le importazioni via gasdotto
Le importazioni attraverso i gasdotti sono diminuite di 0,4 miliardi di metri cubi nel semestre, pari a un calo del 2%.
Nel solo mese di giugno la riduzione è stata di 0,2 miliardi di metri cubi (-23%) per i flussi in arrivo da Passo Gries, compensata solo in parte dall'aumento di 0,1 miliardi di metri cubi delle importazioni attraverso Tarvisio.
Stoccaggi in sicurezza
Secondo Snam, l'aumento della domanda non ha creato criticità ed è stato soddisfatto grazie a una riduzione delle iniezioni nei siti di stoccaggio.
"L stessi depositi, a loro volta, hanno chiuso il semestre in sicurezza, attestandosi al 67% del loro livello di riempimento, solo 4 punti percentuali in meno rispetto al 2025", conclude Snam.