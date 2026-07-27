Nel primo semestre del 2026, Snam ha registrato un significativo aumento dell’immissione di gas naturale liquefatto (Gnl) nella rete italiana, pari al 5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Complessivamente, il gas immesso in rete è cresciuto di 0,1 miliardi di metri cubi, segnando un incremento dello 0,5% nei primi sei mesi dell’anno. Questo risultato è stato ulteriormente favorito dall’entrata in funzione del rigassificatore di Ravenna, un’infrastruttura chiave che ha contribuito all’incremento dei volumi di Gnl disponibili per il sistema energetico nazionale.

La crisi di Hormuz ha avuto un impatto contenuto sull’approvvigionamento, manifestandosi principalmente nel mese di giugno. In quel periodo, i volumi di Gnl trasportati via nave hanno registrato una diminuzione di 0,6 miliardi di metri cubi, corrispondente a un calo dell’11%. Parallelamente, le importazioni di gas via gasdotto hanno evidenziato una flessione sia nel semestre complessivo, con una riduzione del 2%, sia nel solo mese di giugno, dove le forniture in arrivo da Passo Gries (Verbania) sono calate del 23%. Tale diminuzione è stata, tuttavia, parzialmente bilanciata da un incremento di 0,1 miliardi di metri cubi delle importazioni provenienti da Tarvisio, contribuendo a mantenere la stabilità del sistema.

Gestione della domanda e stato degli stoccaggi

Nonostante le variazioni riscontrate nei flussi di importazione, non si sono verificati problemi nel soddisfare la crescente domanda di gas. Questa capacità di risposta è stata garantita grazie a una gestione oculata, che ha incluso una riduzione delle iniezioni nei siti di stoccaggio strategici. Al termine del semestre, i depositi nazionali hanno raggiunto un livello di riempimento del 67% della loro capacità complessiva, una percentuale che si attesta a soli quattro punti percentuali in meno rispetto al livello registrato nell’anno precedente, il 2025.

Il ruolo strategico del gas nel sistema energetico

Il gas naturale, e in particolare il Gnl, mantiene saldamente il suo ruolo di risorsa strategica e insostituibile per il sistema energetico italiano.

Il settore del gas svolge una funzione centrale nel garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e l’indispensabile flessibilità della rete, anche di fronte a criticità internazionali complesse, come quelle che hanno interessato lo stretto di Hormuz. Le infrastrutture di rigassificazione, tra cui quella attivata a Ravenna, sono fondamentali per diversificare le fonti di approvvigionamento e per rafforzare la resilienza del sistema energetico nazionale.