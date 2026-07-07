Sogemi, la società che gestisce i mercati agroalimentari all'ingrosso di Milano, ha annunciato il completamento degli investimenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) per un totale di 17 milioni di euro. Questi interventi, che hanno interessato i mercati ortofrutticolo, ittico e floricolo, mirano a modernizzare le infrastrutture e a migliorare significativamente i servizi offerti a operatori e cittadini.

Gli investimenti PNRR per la modernizzazione dei mercati

Il piano di investimenti ha previsto la realizzazione di nuove piattaforme logistiche, l'ammodernamento degli impianti esistenti e il rafforzamento delle dotazioni tecnologiche.

Tra le opere più significative spiccano la costruzione di nuovi magazzini refrigerati, l'installazione di avanzati sistemi di automazione e l'adeguamento degli spazi dedicati alla movimentazione delle merci. Sogemi ha evidenziato come tali interventi siano cruciali per garantire una maggiore efficienza e sicurezza nelle operazioni quotidiane. Il presidente di Sogemi, Cesare Ferrero, ha rimarcato il pieno rispetto dei tempi e degli obiettivi fissati dal Pnrr, sottolineando il contributo fondamentale al rilancio del sistema agroalimentare milanese.

Il ruolo strategico di Sogemi nel sistema agroalimentare

Sogemi è la società per azioni incaricata della gestione dei mercati agroalimentari all'ingrosso di Milano.

La sua missione principale è promuovere la modernizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture essenziali per lo scambio di prodotti alimentari, assicurando al contempo la sicurezza alimentare e la tracciabilità delle merci. I mercati sotto la gestione di Sogemi rappresentano un punto di riferimento cruciale per l'intera filiera agroalimentare, sia a livello lombardo che nazionale, offrendo servizi logistici avanzati e un supporto costante agli operatori del settore.

Con il completamento di questi investimenti strategici, finanziati dal Pnrr, Sogemi consolida ulteriormente il proprio ruolo strategico nel panorama agroalimentare di Milano. L'azienda si proietta verso il futuro, puntando con decisione su innovazione e sostenibilità per rispondere efficacemente alle esigenze di un mercato in continua e rapida evoluzione.