L'economia spagnola ha mostrato un vigoroso dinamismo nel secondo trimestre del 2026, con un'accelerazione della crescita del Prodotto Interno Lordo (Pil). I dati preliminari, pubblicati dall'Istituto nazionale di Statistica (Ine), rivelano un aumento dello 0,7% rispetto al trimestre precedente, superando il +0,6% registrato tra gennaio e marzo. Su base annua, il Pil è cresciuto di un notevole 2,7% tra aprile e giugno, confermando la solida capacità di tenuta del Paese in un contesto internazionale particolarmente complesso, segnato da persistenti tensioni geopolitiche e dal conflitto in Medio Oriente.

Questa espansione segna il ventiquattresimo trimestre consecutivo di crescita congiunturale e il ventunesimo di espansione su base annua per la Spagna. La crescita media accumulata nei primi sei mesi del 2026 ha raggiunto il 2,2%, avvicinando il Paese all'obiettivo del 2,6% fissato dal governo per l'intero anno. Un contributo significativo a questi risultati è arrivato dagli investimenti: la formazione lorda di capitale fisso è cresciuta dello 0,4% rispetto al trimestre precedente e del 5,1% su base annua (rispetto al secondo trimestre del 2025). In particolare, gli investimenti in prodotti della proprietà intellettuale hanno registrato un incremento del 7,7% su base annua, mentre il settore delle costruzioni ha segnato un +5,2%.

Dinamismo del commercio estero

Anche il commercio estero ha contribuito positivamente all'andamento economico. Nel secondo trimestre del 2026, le esportazioni spagnole sono aumentate dello 0,8%, con un incremento di 1,4 punti rispetto ai primi tre mesi dell'anno. Le importazioni, dal canto loro, sono cresciute dello 0,6%. Questi dati riflettono una dinamica favorevole nonostante le incertezze e le tensioni geopolitiche che caratterizzano lo scenario globale.

Commentando i risultati positivi, Carlos Cuerpo, vicepresidente primo e ministro dell'Economia, ha espresso la sua soddisfazione, affermando che "l'economia spagnola continua a mostrare un forte dinamismo e una notevole capacità di resilienza in uno scenario internazionale particolarmente complesso".

Il ministro ha inoltre sottolineato che "la solidità dei consumi, degli investimenti e del mercato del lavoro conferma la robustezza del modello di crescita e consente di mantenere la previsione di un aumento del Pil del 2,6% nel 2026".

L'Istituto nazionale di Statistica (Ine) e i dati economici

L'Istituto nazionale di Statistica (Ine) è l'ente pubblico spagnolo responsabile della produzione di statistiche ufficiali. L'Ine raccoglie, elabora e diffonde dati statistici relativi a diversi settori dell'economia, incluso il prodotto interno lordo, fornendo indicatori fondamentali per l'analisi e la valutazione delle politiche economiche nazionali. I dati pubblicati dall'Ine sono utilizzati dal governo, dagli enti pubblici e dagli operatori economici per monitorare l'andamento dell'economia e per la programmazione delle strategie di sviluppo.