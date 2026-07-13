Stellantis ha annunciato una significativa crescita nelle consegne globali di veicoli nel secondo trimestre del 2026. Il gruppo automobilistico ha comunicato la consegna di 1,6 milioni di veicoli a livello mondiale, un notevole aumento del 10% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Questo dato, emerso dal report trimestrale dell'azienda, evidenzia una robusta espansione delle vendite su scala internazionale.

Risultati del secondo trimestre 2026

L'incremento delle consegne di veicoli ha interessato tutti i principali mercati in cui Stellantis opera.

Tale risultato rappresenta un segnale positivo per l'intero settore automobilistico internazionale, confermando una fase di ripresa. I 1,6 milioni di veicoli consegnati indicano una chiara ripresa della domanda e una solida capacità produttiva. Questi elementi sono considerati fondamentali nella strategia di crescita del gruppo.

Stellantis: profilo e strategia globale

Nato dalla fusione tra Fiat Chrysler Automobiles (FCA) e Peugeot S.A. (PSA), Stellantis è uno dei principali gruppi automobilistici mondiali. Opera in oltre 130 mercati, gestendo una vasta gamma di marchi automobilistici, tra cui Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, Chrysler, Jeep, Dodge, Ram, Alfa Romeo e Maserati. La missione di Stellantis è fornire soluzioni di mobilità innovative e sostenibili, investendo in tecnologie avanzate e nella transizione verso veicoli elettrificati.

Con numerosi stabilimenti produttivi in Europa, Nord America, Sud America, Medio Oriente, Africa, Asia e Oceania, Stellantis mantiene una presenza globale. L'impegno è rispondere alle esigenze dei diversi mercati, puntando su innovazione, qualità e sostenibilità.