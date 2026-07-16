La prima metà del 2026 si è conclusa con una crescita significativa per il mercato europeo dell’auto. Stellantis ha registrato un incremento delle vendite del 3,8% rispetto allo stesso periodo del 2025 nell’area Ue30. Le immatricolazioni di veicoli del gruppo hanno raggiunto 1.370.000 unità, assicurando una quota di mercato del 16,7%. Considerando anche i risultati di Leapmotor, l’aumento complessivo dei volumi sale al 7,3%, portando la quota di mercato al 17,4%.

Consolidamento della Leadership Europea

Nel primo semestre del 2026, Stellantis ha confermato il trend positivo già avviato, rafforzando la propria leadership nei segmenti A e B del mercato europeo.

Le immatricolazioni in questi segmenti sono cresciute di 67.000 unità rispetto all'anno precedente, raggiungendo 93.000 unità se si includono le vendite di Leapmotor. Parallelamente, Stellantis Pro One ha mantenuto la sua leadership nel competitivo mercato dei veicoli commerciali, in linea con il piano strategico FaSTLAne 2030.

Performance nei Mercati Chiave

In Italia, Stellantis si è confermata al primo posto, registrando una crescita nel semestre del 4,5%. Cinque dei sei modelli più venduti nel paese appartengono al gruppo, con la Fiat Pandina che si afferma come leader assoluta. Nel segmento dei veicoli elettrici a batteria (Bev), Leapmotor è emerso come il marchio leader. In Francia, Stellantis ha conquistato la leadership di mercato nel semestre con una quota del 28,8%, posizionando quattro modelli tra i primi dieci best-seller, tra cui la Peugeot 208, leader assoluta del mercato francese.

In Germania, in un contesto generalmente favorevole, ha brillato la performance di Opel, con un incremento del 14,5% nelle vetture passeggeri e la Opel Corsa che si è distinta come leader tra le city car. A livello più ampio, Stellantis si è posizionata al primo posto anche nel segmento delle vetture ibride, detenendo una quota di mercato del 17,3%.

Strategia e Prospettive Future

Stellantis, gruppo automobilistico globale nato dalla fusione tra FCA e PSA Group, vanta una presenza significativa nei principali mercati europei. Il piano strategico FaSTLAne 2030 è volto a rafforzare la posizione del gruppo nei segmenti chiave e a promuovere la transizione verso i veicoli elettrici e ibridi. La partnership con Leapmotor è fondamentale per l’espansione nel settore dei veicoli elettrici a batteria (Bev), mentre Stellantis Pro One si concentra strategicamente sul mercato dei veicoli commerciali.

La performance positiva del primo semestre 2026 riflette l'efficacia della strategia di consolidamento nei segmenti A e B e il rafforzamento nei mercati di Italia, Francia e Germania. L’incremento delle immatricolazioni e delle quote di mercato, anche grazie all’integrazione dei risultati di Leapmotor, conferma la posizione di rilievo di Stellantis nell’industria automobilistica europea.