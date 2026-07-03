La Fim Cisl ha comunicato che la produzione complessiva di Stellantis in Italia mostra chiari segnali di ripresa. Nonostante questo quadro generale positivo, permangono criticità rilevanti e preoccupanti, in particolare per lo stabilimento di Cassino. Il sindacato ha reso noti i dati dettagliati relativi al primo semestre 2026, evidenziando una crescita significativa della produzione rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tuttavia, la situazione specifica dello stabilimento di Cassino è stata definita "grave", a causa di un persistente calo dei volumi produttivi e delle prospettive incerte che gravano sul futuro dei lavoratori impiegati nell'impianto.

Produzione in ripresa, ma con forti disuguaglianze

Nei primi sei mesi del 2026, la produzione negli stabilimenti italiani di Stellantis ha registrato un aumento rispetto al 2025. Questo miglioramento, evidenziato dalla Fim Cisl, interessa diversi impianti del gruppo automobilistico, contribuendo a un quadro generale di ottimismo per il settore. Tuttavia, è fondamentale sottolineare che non tutti i siti produttivi beneficiano allo stesso modo di questa ripresa. L’impianto di Cassino, infatti, continua a registrare una marcata diminuzione dei volumi produttivi. Questa contrazione ha ripercussioni dirette e pesanti sull’occupazione e sulla stabilità dei posti di lavoro, generando un clima di forte incertezza tra i dipendenti.

La grave crisi dello stabilimento di Cassino e le richieste sindacali

La Fim Cisl ha ribadito la sua profonda preoccupazione, definendo la situazione di Cassino come "grave". Le difficoltà produttive che affliggono l'impianto si traducono in concrete preoccupazioni per i numerosi lavoratori e per l'intero tessuto economico locale, che dipende in larga parte dall'attività dello stabilimento. Il sindacato ha lanciato un appello urgente, chiedendo un'attenzione specifica sia alle istituzioni che all’azienda stessa. L'obiettivo è affrontare con decisione le criticità attuali e individuare soluzioni concrete che possano garantire la continuità produttiva e, soprattutto, occupazionale dello stabilimento.

La Fim Cisl ha sottolineato con forza la necessità di interventi tempestivi, ribadendo che "la situazione di Cassino è grave" e che è indispensabile agire con urgenza per evitare ulteriori e potenzialmente irreversibili peggioramenti.

Il ruolo strategico di Stellantis nel panorama industriale italiano

Stellantis si conferma come uno dei principali gruppi automobilistici operanti in Italia, con una presenza capillare sul territorio nazionale attraverso numerosi stabilimenti produttivi. L’azienda, che opera in diversi segmenti del mercato automobilistico, rappresenta un datore di lavoro cruciale per migliaia di persone, contribuendo in modo significativo all'occupazione e all'economia del Paese.

Gli impianti italiani di Stellantis sono attivamente coinvolti nella produzione di svariati modelli di autovetture e di componenti essenziali, svolgendo un ruolo di primo piano nell’industria manifatturiera nazionale e nel mantenimento delle sue competenze strategiche. La sua importanza rende ancora più pressante la necessità di risolvere le problematiche locali, come quelle di Cassino, per preservare l'integrità del sistema produttivo.