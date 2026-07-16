Nel primo semestre del 2026, Stellantis ha registrato una significativa crescita delle vendite di automobili nell'area Ue30, con un incremento del 3,8% rispetto allo stesso periodo del 2025. Le immatricolazioni totali hanno raggiunto quota 1.370.000 veicoli, portando la quota di mercato complessiva al 16,7%. Un ulteriore impulso è stato dato dall'inclusione dei risultati del marchio Leapmotor, che ha elevato l'aumento dei volumi al 7,3% e la quota di mercato al 17,4%.

Emanuele Cappellano, responsabile di Enlarged Europe di Stellantis, ha sottolineato il trend positivo: “Nei primi sei mesi del 2026 abbiamo confermato il trend positivo già evidenziato da Stellantis verso la fine dell’anno scorso.

Sulla scorta del nostro piano strategico FaSTLAne 2030, abbiamo consolidato la nostra leadership nei segmenti A e B del mercato europeo, dove le nostre immatricolazioni sono cresciute di 67.000 unità rispetto allo scorso anno e fino a 93.000 se includiamo le vendite Leapmotor. Analogamente Stellantis Pro One ha confermato la propria leadership nel competitivo mercato dei veicoli commerciali”.

Performance eccellente nei mercati chiave europei

In Italia, Stellantis si è affermata come leader indiscussa nel semestre, registrando una crescita del 4,5%. Nel paese, cinque dei sei modelli più venduti appartengono al gruppo, con la Fiat Pandina che si posiziona come leader assoluta. Il marchio Leapmotor ha conquistato la leadership nel segmento dei veicoli elettrici a batteria (BEV).

Anche in Francia, Stellantis ha mantenuto una posizione dominante, raggiungendo una quota di mercato del 28,8% nel semestre. Quattro dei dieci modelli più venduti sono del gruppo, con la Peugeot 208 che si conferma leader assoluta del mercato francese.

La Germania ha visto una performance brillante di Opel, con un notevole incremento del 14,5% nelle vetture passeggeri. La Opel Corsa si è distinta come la city car più venduta. Stellantis ha inoltre consolidato la sua leadership nel segmento delle vetture ibride, detenendo una quota di mercato del 17,3%.

Strategia e innovazione per il futuro

La strategia di Stellantis in Europa è guidata dal piano FaSTLAne 2030, mirato a rafforzare la leadership nei segmenti cruciali del mercato automobilistico.

L'azienda, nata dalla fusione di FCA e PSA, gestisce un ampio portafoglio di marchi, tra cui Fiat, Peugeot, Opel e Leapmotor. La sua presenza capillare in tutti i principali mercati europei è affiancata da un forte impegno nell'innovazione, in particolare nei settori dei veicoli elettrici e ibridi, come testimoniato dagli eccellenti risultati del primo semestre 2026.