La cultura italiana si conferma un pilastro economico. Il rapporto 2024 "Io sono cultura" della Fondazione Symbola, presentato a Roma, rivela che nel 2023 il sistema produttivo culturale e creativo ha generato un valore aggiunto di 112,6 miliardi di euro, pari al 6,5% del totale nazionale. Ciò sottolinea la sua rilevanza strategica. Il settore ha impiegato 1,5 milioni di persone, il 5,8% degli occupati in Italia. Lo studio è frutto della collaborazione tra Symbola, Unioncamere e il Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne.

La filiera culturale e l'impatto regionale

Ermete Realacci, presidente di Symbola, ha ribadito: "la cultura è un elemento chiave per la qualità della vita e la competitività del Paese". Il rapporto delinea una filiera culturale diversificata, includendo industrie creative, performing arts, patrimonio storico-artistico, editoria, audiovisivo, musica e settori affini.

La distribuzione del valore aggiunto culturale vede Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte come regioni trainanti. La Lombardia guida con 26,7 miliardi di euro, seguita dal Lazio con 20,1 miliardi e dall'Emilia-Romagna con 11,1 miliardi di euro, evidenziandone le specificità regionali.

Symbola: promotrice di sviluppo e qualità

La Fondazione Symbola promuove la qualità italiana e la sostenibilità, valorizzando le eccellenze culturali, ambientali e sociali. Attraverso studi e iniziative, sostiene un modello di sviluppo basato su cultura, innovazione e coesione sociale. Symbola diffonde una visione economica che vede la cultura come motore essenziale di crescita e competitività, collaborando con enti pubblici e privati.

Il rapporto "Io sono cultura" è uno strumento analitico cruciale per comprendere il contributo del settore culturale all'economia italiana. Dati e riflessioni utili a decisori pubblici e operatori, confermano il peso inequivocabile della cultura nel sistema produttivo nazionale, grazie a oltre 1,5 milioni di occupati e una significativa distribuzione territoriale del valore aggiunto.