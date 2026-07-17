La Regione Veneto ha ospitato oggi, 17 luglio 2026, un cruciale tavolo regionale interamente dedicato alla filiera del bianco, con un'attenzione specifica alla complessa situazione di Electrolux. L'appuntamento, svoltosi presso la sede regionale, ha riunito attorno allo stesso tavolo importanti rappresentanti istituzionali, le principali sigle sindacali e i vertici aziendali di Electrolux. L'obiettivo primario di questa iniziativa è stato quello di condurre un'analisi approfondita sullo stato attuale e sulle prospettive future di un settore, quello degli elettrodomestici, che detiene un ruolo di fondamentale importanza strategica per l'intera economia del territorio veneto.

Nel corso dell'incontro, il dibattito si è concentrato su tematiche di assoluta rilevanza, quali la competitività delle imprese operanti nel settore, l'impulso all'innovazione tecnologica e, in maniera preminente, la salvaguardia dei livelli occupazionali. I diversi attori presenti hanno esaminato con attenzione sia le criticità che le opportunità intrinseche alla filiera, ponendo un'enfasi particolare sull'urgente necessità di sostenere gli investimenti e di promuovere un'efficace collaborazione tra pubblico e privato. La Regione Veneto ha, in questa sede, riaffermato con forza l'importanza di mantenere una costante e alta attenzione su un comparto industriale che, per sua natura, coinvolge un elevato numero di lavoratori e un vasto tessuto di aziende dell'indotto, essenziali per il benessere economico regionale.

Il ruolo strategico di Electrolux nella filiera del bianco

Electrolux, con la sua consolidata rete di stabilimenti e una presenza produttiva di notevole entità nel territorio veneto, si conferma come uno degli attori principali all'interno della cosiddetta filiera del bianco, termine che identifica il cruciale settore degli elettrodomestici. Il tavolo regionale ha offerto una piattaforma fondamentale per un confronto costruttivo tra le esigenze di tutte le parti coinvolte, con l'obiettivo esplicito di delineare soluzioni condivise e concrete per fronteggiare le mutevoli e complesse sfide imposte dal mercato globale. Tra le priorità emerse con chiarezza, spiccano la necessità di garantire la continuità produttiva e di incentivare attivamente la formazione professionale dei lavoratori, elementi chiave per la resilienza e lo sviluppo del settore.

L'impegno della Regione Veneto per il settore

La Regione Veneto, in qualità di promotrice di questa significativa iniziativa, ha ribadito con fermezza il proprio impegno concreto a sostenere l'intero settore degli elettrodomestici. Questo supporto si concretizzerà attraverso l'implementazione di strumenti di politica industriale mirati e l'adozione di misure specifiche pensate per l'intera filiera. L'amministrazione regionale ha espresso la propria piena disponibilità a mantenere e proseguire il dialogo con tutti i soggetti interessati, con la finalità ultima di tutelare l'occupazione e di promuovere attivamente lo sviluppo sostenibile del comparto degli elettrodomestici. Questo tavolo regionale rappresenta un tassello fondamentale all'interno di un più ampio e costante percorso di confronto tra istituzioni, aziende e rappresentanze sindacali, indispensabile per monitorare l'evoluzione del settore e anticiparne le future necessità.