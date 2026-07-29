Il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, ha presentato al Consiglio regionale l'assestamento al bilancio 2026, una manovra da 273 milioni di euro. Questi fondi sosterranno le imprese e rafforzeranno l'attrattività del territorio valdostano, in un contesto internazionale incerto. La strategia distribuisce gli investimenti su settori strategici: tutela del territorio, impianti a fune, agricoltura, turismo, edilizia scolastica e residenziale e gestione della risorsa idrica. La programmazione, frutto di collaborazione con gli enti locali, ascolta i bisogni reali della comunità.

Testolin ha enfatizzato l'importanza di un'amministrazione capace di cogliere le opportunità e di rispondere con tempestività alle esigenze emergenti. Ha dichiarato: “Amministrare significa anche saper cogliere le opportunità e rispondere con tempestività ai bisogni che emergono sul territorio, perché non tutto può essere previsto in anticipo”.

Interventi mirati e percorso istituzionale

I 273 milioni di euro dell'assestamento sono cruciali per la Valle d'Aosta, con risorse significative indirizzate ai pilastri economici e di sicurezza quali la tutela del territorio e gli impianti a fune, oltre a agricoltura, turismo, edilizia e gestione idrica. L'obiettivo è fornire risposte efficaci ai cittadini valdostani, attraverso un confronto continuo con gli enti locali.

Il provvedimento ha già ricevuto il via libera dalla II Commissione del Consiglio regionale, rappresentando una delle principali iniziative finanziarie del 2026. Orientato a sostenere la crescita economica e sociale, potenziando i settori strategici, l'assestamento combina la programmazione con la capacità di reazione immediata alle necessità del territorio. Il Consiglio regionale prosegue ora l'esame per l'approvazione definitiva, assicurando che la regione disponga degli strumenti adeguati per affrontare le sfide future e i bisogni della popolazione.