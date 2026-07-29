Il presidente della Regione Valle d’Aosta, Renzo Testolin, ha illustrato in Consiglio regionale l’assestamento al bilancio 2026, evidenziando l’attivazione di complessivi 273 milioni di euro destinati a sostenere le imprese e a rafforzare l’attrattività del territorio valdostano. Questa significativa manovra finanziaria si basa su una programmazione condivisa con gli enti locali, attentamente calibrata sui bisogni reali della comunità.

Testolin ha spiegato che, in un contesto internazionale incerto, la Regione ha scelto di non concentrare gli investimenti in un unico settore, ma di distribuirli su ambiti strategici.

Tra questi figurano la tutela del territorio, gli impianti a fune, l’agricoltura, il turismo, l’edilizia scolastica e residenziale, e la gestione della risorsa idrica. “Sappiamo che c’è sempre margine per migliorare, rendere più omogenea l’assegnazione delle risorse e affinare gli strumenti di programmazione. Ma amministrare significa anche saper cogliere le opportunità e rispondere con tempestività ai bisogni che emergono sul territorio, perché non tutto può essere previsto in anticipo. Questo è il senso dell’assestamento di bilancio: affiancare alla programmazione la capacità di dare risposte efficaci alle esigenze dei valdostani”, ha dichiarato il presidente.

La manovra finanziaria e i settori chiave

L’assestamento al bilancio regionale 2026 ha ricevuto il parere favorevole della seconda Commissione consiliare “Affari generali”, presieduta da Marco Sorbara. La manovra, articolata in 76 articoli, destina l’intero importo di 273 milioni di euro esclusivamente alle spese di investimento. Tali risorse provengono dalle maggiori disponibilità emerse dal rendiconto generale della Regione, approvato dall’Assemblea regionale il 10 giugno 2026. Questa scelta politica conferma l’orientamento a utilizzare gli spazi finanziari disponibili per rafforzare la capacità di intervento pubblico, sostenendo opere, servizi e politiche di sviluppo.

Durante l’istruttoria in Commissione, sono state condotte audizioni con il Presidente della Regione e gli Assessori competenti, permettendo un approfondimento dettagliato dei vari capitoli della manovra.

Gli ambiti di intervento sono ampi e trasversali, includendo finanza locale, istruzione, beni culturali, turismo, infrastrutture, sanità, sviluppo economico, agricoltura e tutela del territorio. Secondo il presidente Sorbara, il provvedimento rappresenta “un intervento importante, che conferma la forte attenzione allo sviluppo del territorio e alla qualità dei servizi”.

Iter istituzionale e approccio collaborativo

Il disegno di legge di assestamento al bilancio di previsione 2026 e la seconda variazione al bilancio pluriennale 2026–2028, presentati dalla Giunta regionale il 26 giugno 2026, si avviano ora verso il Consiglio Valle. Qui si terrà la discussione e il voto definitivo, con l’iscrizione all’ordine del giorno della prossima adunanza consiliare, prevista per la fine di luglio.

La Regione ha sottolineato che la programmazione di questi investimenti è stata costruita in stretta collaborazione con gli enti locali. L’obiettivo è garantire una risposta efficace ai bisogni della comunità valdostana e potenziare la capacità di intervento pubblico. L’assestamento di bilancio si configura così come uno strumento agile per affiancare alla programmazione ordinaria la capacità di fornire risposte tempestive alle esigenze emergenti sul territorio.