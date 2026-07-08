Il Comune di Tolentino ha pubblicato un avviso pubblico con una dotazione di 100mila euro, specificamente destinato a sostenere le imprese penalizzate dai cantieri della ricostruzione post-sisma 2016. L'iniziativa mira a favorire la prosecuzione e la graduale ripresa delle attività economiche locali, offrendo contributi a fondo perduto alle realtà più colpite dalle difficoltà generate dai prolungati lavori di ricostruzione.

Dettagli del bando e criteri di accesso

Possono presentare domanda le imprese del commercio al dettaglio, le attività di somministrazione di alimenti e bevande e le attività artigianali aperte al pubblico, tutte con sede nel Comune di Tolentino.

Tra i requisiti fondamentali, è richiesta l'iscrizione al Registro delle Imprese come attività attiva e una riduzione dei ricavi pari ad almeno il 10% nel modello Redditi 2026 (riferito all’anno d’imposta 2025) rispetto alla media dei ricavi dei due anni precedenti. Il contributo erogabile varia da un minimo di 500 euro a un massimo di 3mila euro per ciascun operatore economico ammesso.

Le istanze devono essere inoltrate esclusivamente in modalità telematica, tramite posta elettronica certificata (PEC), a partire dalla mezzanotte del 7 luglio e fino alle ore 23:59 del 31 agosto 2026. La graduatoria finale sarà stilata in base ai criteri stabiliti dal bando e, in caso di parità di punteggio, l'ordine cronologico di arrivo delle domande sarà determinante.

L'erogazione dei contributi è prevista entro il 30 novembre 2026, previa verifica dei requisiti. L'amministrazione comunale si riserva inoltre la possibilità di incrementare la dotazione finanziaria iniziale con eventuali ulteriori risorse di bilancio.

Strategie di rilancio e rigenerazione urbana

Questo bando si inserisce nel più ampio contesto delle strategie di rilancio e rigenerazione urbana che il Comune di Tolentino sta attuando negli ultimi anni. Tali strategie includono la promozione di ricerche e progetti mirati alla valorizzazione del territorio e al sostegno del tessuto produttivo locale. L'obiettivo è favorire la ripresa economica e sociale della città, profondamente segnata dagli effetti del sisma e dai successivi interventi di ricostruzione.

Le misure adottate mirano a rafforzare la vitalità commerciale e artigianale del centro urbano, contribuendo attivamente alla rivitalizzazione del territorio comunale e alla creazione di nuove opportunità per le imprese locali, garantendo un futuro più solido e dinamico alla comunità.