La Città di Torino ha ufficialmente presentato la propria candidatura al Pincia, il Programma integrato di interventi sulla mobilità urbana e metropolitana istituito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. L'obiettivo primario è l'ottenimento di un finanziamento superiore ai 13,6 milioni di euro, destinato a sostenere il progetto denominato “La transizione di Torino verso una mobilità urbana sostenibile”. Questa ambiziosa iniziativa, pianificata su un arco temporale di quattro anni, prevede il coinvolgimento attivo di importanti attori locali quali Gtt, 5T e la Città metropolitana di Torino.

L’assessora alla Mobilità, Chiara Foglietta, ha sottolineato la visione alla base del progetto, affermando: “Vogliamo un trasporto pubblico efficiente e affidabile, capace sia di rispondere alle esigenze di chi lo usa ogni giorno, sia di attrarre nuovi passeggeri”. Le risorse richieste si rivelerebbero fondamentali per accelerare una serie di interventi prioritari. Tra questi, spiccano l’incremento della frequenza dei bus, esteso anche alle fasce serali, l’introduzione di mezzi più rapidi grazie all’adozione di nuove tecnologie e la creazione di percorsi ciclabili e pedonali più sicuri, con una particolare attenzione alle aree scolastiche. Un ulteriore pilastro del progetto è il consolidamento del Maas Office, la piattaforma digitale che mira a integrare in modo sinergico i diversi servizi di mobilità sostenibile.

Torino: un polo per la mobilità innovativa

Il progetto si inserisce in un contesto più ampio che vede Torino protagonista nel campo della mobilità innovativa e sostenibile. Negli ultimi anni, la città ha promosso con successo il programma ToMove, trasformando il proprio territorio in una vera e propria piattaforma urbana di sperimentazione per soluzioni di mobilità all'avanguardia. Questa iniziativa ha coinvolto oltre cento aziende e ha permesso l'attivazione di più di quindici sperimentazioni concrete sul territorio. Eventi di rilievo come il ToMove Community Summit hanno consolidato la posizione di Torino come punto di riferimento nazionale per la sperimentazione e l’adozione di tecnologie innovative nel settore della mobilità.

Queste iniziative hanno favorito una proficua collaborazione tra startup, imprese consolidate, investitori e la pubblica amministrazione. Tale sinergia è cruciale per accelerare il passaggio dalla fase di test e prototipazione all’applicazione concreta e diffusa delle nuove soluzioni di mobilità urbana, contribuendo a disegnare un futuro più sostenibile per la città.