Il Trentino ha completato entro il termine del 30 giugno 2026 gli obiettivi di competenza previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e dal Piano nazionale complementare (Pnc), rispettando le scadenze stabilite.

I 1,58 miliardi di euro di finanziamenti assegnati sono stati trasformati in oltre 11.800 progetti distribuiti su tutto il territorio provinciale, con interventi destinati alle comunità locali.

La soddisfazione della Provincia

"Abbiamo rispettato un obiettivo tutt'altro che scontato ed è per noi motivo di orgoglio sapere che tutti i territori del Trentino sono stati coinvolti dal piano", ha dichiarato il governatore trentino Maurizio Fugatti.

Il presidente della Provincia di Trento ha poi sottolineato il ruolo dell'Autonomia provinciale nel percorso di attuazione degli interventi.

"Ancora una volta il Trentino, grazie alla propria Autonomia, si dimostra capace di essere un laboratorio di innovazione, costruendo interventi concreti che lasceranno un'eredità duratura alle nostre comunità, migliorando servizi, opportunità e qualità della vita per i cittadini di oggi e di domani", ha concluso Fugatti.