Webuild ha annunciato il lancio di un'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria e totalitaria sulle azioni ordinarie di Trevi-Finanziaria Industriale. L'operazione prevede un corrispettivo interamente in contanti di 4,50 euro per ciascuna azione Trevi, per una valorizzazione complessiva di circa 295 milioni di euro. Questa proposta include un premio del +29,8% rispetto al prezzo di chiusura di Trevi del 26 giugno 2026.

Confronto con l'offerta di Icop

L'OPA di Webuild segue l'offerta pubblica di scambio (OPS) volontaria annunciata da Icop il 28 giugno 2026, anch'essa rivolta alla totalità delle azioni ordinarie di Trevi.

L'offerta di Icop prevedeva uno scambio azionario: 0,133 nuove azioni ordinarie Icop per ogni azione Trevi. Basandosi sul prezzo ufficiale delle azioni Icop del 26 giugno 2026 (31,30 euro), il rapporto di concambio valorizzava ciascuna azione Trevi a 4,163 euro. Tale proposta riconosceva un premio del 20,1% rispetto al prezzo di chiusura di Trevi del 26 giugno 2026 (3,467 euro). Il controvalore complessivo stimato per l'operazione Icop era di circa 273 milioni di euro.

Superiorità dell'offerta Webuild

L'offerta di Webuild, con 4,50 euro per azione e un premio del 29,8%, risulta superiore alla proposta di Icop sia in termini di corrispettivo unitario sia di valorizzazione complessiva. La modalità di pagamento in contanti di Webuild si distingue dallo scambio azionario di Icop, che presentava una valorizzazione inferiore e un premio più contenuto.

Entrambe le operazioni mirano all'acquisizione del 100% delle azioni ordinarie di Trevi-Finanziaria Industriale, riflettendo strategie di aggregazione e valorizzazione nel settore delle fondazioni speciali e dell’ingegneria del sottosuolo.