La Casa Bianca ha annunciato l'introduzione di dazi addizionali del 50% su alcuni beni importati dal Canada. Il provvedimento, formalizzato tramite un ordine esecutivo firmato dal presidente Donald Trump, è stato presentato come una "risposta al trattamento discriminatorio riservato dal Canada ai prodotti americani". La decisione scaturisce da controversie commerciali che hanno interessato settori chiave come latticini, alcolici e automobili.

Le nuove misure tariffarie

Le nuove tariffe, che entreranno in vigore tra un mese, impatteranno una vasta gamma di prodotti.

Tra questi figurano il vino, le mazze da hockey e il cemento. Saranno inclusi nel provvedimento anche beni che, finora, beneficiavano delle esenzioni previste dall'Accordo nordamericano di libero scambio (USMCA). Sono invece escluse da queste nuove misure le importazioni di energia, potassio, pesce e minerali critici.

Le ragioni della Casa Bianca

La Casa Bianca ha motivato i dazi citando pratiche discriminatorie del Canada nei confronti dei prodotti statunitensi. Si cita in particolare una tariffa del 25% applicata dal Canada, da aprile 2025, sulle importazioni di veicoli dagli Stati Uniti non conformi ai requisiti preferenziali dell'USMCA. Inoltre, quasi tutte le province e i territori canadesi avrebbero interrotto l'acquisto e la vendita di bevande alcoliche americane nell'ultimo anno.

Il provvedimento si estende anche a beni precedentemente protetti dall'USMCA. La mancata proroga dell'accordo da parte degli Stati Uniti ha infatti innescato l'avvio di nuove trattative commerciali. L'ordine esecutivo del presidente Trump si basa sulla Sezione 338 del Trade Act del 1930.

L'Accordo USMCA e il suo futuro

L'USMCA (Accordo Stati Uniti-Messico-Canada) è un trattato commerciale entrato in vigore nel 2020, subentrando al precedente NAFTA. L'accordo regola gli scambi tra i tre Paesi nordamericani, prevedendo condizioni di libero scambio per numerosi prodotti e settori. La mancata proroga dell'accordo da parte degli Stati Uniti ha aperto nuove negoziazioni commerciali, che potrebbero protrarsi fino al 2036.