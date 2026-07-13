L'Aquila, 13 luglio 2026 – L'assemblea dei Soci di TUA S.p.A. ha approvato il bilancio di esercizio 2025, un appuntamento che ha visto la partecipazione del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. L'incontro, tenutosi all'Aquila, è stato occasione per la presentazione dei risultati aziendali e ha preceduto il convegno intitolato "L'evoluzione del trasporto pubblico in Abruzzo: innovazione tecnologica e sostenibilità al servizio del cittadino".

Il bilancio 2025 di TUA S.p.A. si è concluso con un utile di esercizio, consolidando il percorso di crescita della società.

Il valore della produzione ha raggiunto i 126,7 milioni di euro, mentre i ricavi da traffico si sono attestati a 22,9 milioni di euro. Un significativo miglioramento è stato riscontrato nei principali indicatori economici, a testimonianza della solidità aziendale.

Crescita operativa e investimenti strategici

Il 2025 ha visto TUA S.p.A. impegnata nel rafforzamento del trasporto ferroviario, che ha superato gli 1,2 milioni di passeggeri. Parallelamente, è proseguito il rinnovamento della flotta con l'introduzione di nuovi treni e autobus a basso impatto ambientale. Tali investimenti hanno permesso di abbassare l'età media del parco mezzi, elevando la qualità, l'affidabilità e il comfort del servizio per i cittadini abruzzesi.

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha evidenziato l'importanza dell'approvazione del bilancio: "L'approvazione del bilancio rappresenta un passaggio importante perché certifica il percorso dicrescita e rafforzamento di TUA. I risultati conseguiti dimostrano che la strategia portata avanti dalla Regione sta producendo effetti concreti: aumenta il valore della produzione, crescono i ricavi, si rafforza il trasporto ferroviario e prosegue il rinnovamento della flotta con mezzi sempre più moderni e sostenibili. Un investimento che ha abbassato notevolmente l'età media del parco mezzi, migliorando qualità, affidabilità e comfort del servizio.

Sono risultati che rendono TUA un'azienda sempre più solida e competitiva."

La mobilità come asse strategico per l'Abruzzo

Nel corso del convegno, Marsilio ha ribadito la centralità della mobilità quale asse strategico delle politiche regionali. "Investire nel trasporto pubblico significa investire nello sviluppo dell'Abruzzo. Una rete efficiente migliora la qualità della vita di cittadini, studenti e lavoratori, rafforza la competitività del territorio e contribuisce agli obiettivi di sostenibilità ambientale. Continueremo a sostenere il percorso di innovazione di TUA, a investire per migliorare ulteriormente il servizio e rispondere sempre meglio alle esigenze degli abruzzesi puntando su tecnologia, intermodalità, rinnovo dei mezzi e qualità dei servizi, perché il trasporto pubblico è una leva fondamentale per la crescita della nostra regione."

TUA S.p.A.

, società di trasporto pubblico regionale dell'Abruzzo con sede a Pescara, gestisce servizi su gomma e su ferro, ponendo l'accento su innovazione tecnologica e sostenibilità. L'azienda, attraverso l'approvazione annuale del bilancio da parte dell'assemblea dei Soci, definisce le proprie strategie operative, confermando la missione di offrire servizi efficienti e moderni alla cittadinanza.