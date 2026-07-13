L'assemblea dei Soci di TUA S.p.A. ha approvato il bilancio di esercizio 2025, un risultato che certifica il percorso di crescita e rafforzamento della società. L'incontro, tenutosi a L'Aquila alla presenza del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha incluso la presentazione dei risultati aziendali e un convegno dedicato all'evoluzione del trasporto pubblico in Abruzzo, con focus sulle strategie di innovazione tecnologica e sostenibilità adottate dall'azienda.

Il bilancio 2025 si chiude con un utile di esercizio, consolidando ulteriormente la posizione di TUA.

Il valore della produzione ha raggiunto i 126,7 milioni di euro, mentre i ricavi da traffico sono saliti a 22,9 milioni di euro. Questi dati evidenziano un significativo miglioramento dei principali indicatori economici, a conferma di una crescita costante. Il presidente Marsilio ha sottolineato l'importanza di questo traguardo: "L'approvazione del bilancio rappresenta un passaggio importante perché certifica il percorso di crescita e rafforzamento di TUA".

Rafforzamento dei Servizi e Rinnovamento della Flotta

Nel corso del 2025, TUA ha registrato un notevole rafforzamento del trasporto ferroviario, superando quota 1,2 milioni di passeggeri. Parallelamente, la società ha proseguito con il rinnovamento della flotta, introducendo nuovi treni e autobus progettati per un basso impatto ambientale.

Questi investimenti strategici hanno permesso di abbassare l'età media del parco mezzi, contribuendo a migliorare la qualità, l'affidabilità e il comfort del servizio offerto ai cittadini abruzzesi. Marsilio ha ribadito: "Crescono i ricavi, si rafforza il trasporto ferroviario e prosegue il rinnovamento della flotta con mezzi sempre più moderni e sostenibili".

Durante il convegno, il presidente della Regione ha evidenziato come la mobilità sia uno degli assi strategici delle politiche regionali. Ha rimarcato l'importanza di investire nel trasporto pubblico per elevare la qualità della vita di cittadini, studenti e lavoratori, rafforzare la competitività del territorio e contribuire attivamente agli obiettivi di sostenibilità ambientale.

Marsilio ha assicurato: "Continueremo a sostenere il percorso di innovazione di TUA, a investire per migliorare ulteriormente il servizio e rispondere sempre meglio alle esigenze degli abruzzesi".

TUA: Protagonista della Mobilità Regionale

I risultati ottenuti nel 2025 consolidano il ruolo di TUA come azienda strategica per il sistema della mobilità regionale. La società si conferma una realtà solida e competitiva, pronta ad affrontare le sfide future con una visione chiara, orientata all'innovazione, alla sostenibilità e all'efficienza. Il potenziamento del trasporto ferroviario e gli investimenti continui in nuovi mezzi rappresentano pilastri fondamentali di questa strategia aziendale.

TUA gestisce il trasporto pubblico locale in Abruzzo, operando sia su gomma che su ferro.

L'azienda copre un vasto territorio regionale, garantendo una rete capillare di collegamenti che serve numerose località e trasporta milioni di passeggeri ogni anno. Il costante rinnovamento della flotta e l'adozione di tecnologie innovative sono elementi chiave per il miglioramento continuo del servizio e per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale.