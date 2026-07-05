Il turismo in Italia ha registrato un notevole incremento nel primo semestre del 2026. I dati della piattaforma 'Alloggiati Web' del Viminale indicano una crescita complessiva degli arrivi turistici pari al 4,43% rispetto allo stesso periodo del 2025, interessando l'intero territorio nazionale.

Andamento Regionale e Flussi

Tra le regioni che hanno mostrato i risultati più significativi spiccano la Calabria con un +10,54%, l'Umbria con +9,70% e il Piemonte con +9,22%. Hanno contribuito all'andamento positivo anche Sardegna (+8,24%), Puglia (+7,43%) e Liguria (+6,56%).

La componente domestica degli arrivi è aumentata dell'1,97%, con picchi in Umbria (+13,64%) e Liguria (+8,89%). Gli arrivi dall'estero hanno segnato un incremento più marcato, pari al 6,45% rispetto al 2025. Le regioni che hanno beneficiato maggiormente di questa spinta internazionale includono Calabria (+23,19%), Puglia (+14,63%), Abruzzo (+14,04%), Molise (+13,14%), Basilicata (+11,55%), Sardegna (+11,44%) e Piemonte (+10,38%).

Performance delle Strutture Ricettive

Il settore extra-alberghiero ha registrato un incremento del 7,46%, mentre le strutture alberghiere hanno visto una crescita del 2,27%. Il ministro Gianmarco Mazzi ha commentato questi risultati, sottolineando l'aumento degli arrivi turistici a livello nazionale e il "boom" della Calabria, confermando il settore come un pilastro strategico dell'economia nazionale.

La banca dati 'Alloggiati Web' del Ministero dell'Interno, gestita dalla Polizia di Stato, è lo strumento che consente ai gestori delle strutture ricettive di comunicare le generalità delle persone alloggiate alle questure entro 24 ore dall'arrivo, in ottemperanza all'articolo 109, comma 3 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Dati Istat: Il Primo Trimestre 2026

Un'analisi complementare dell'Istat sul primo trimestre del 2026 conferma la tendenza di crescita, con un aumento del 4,2% per gli arrivi e del 7,5% per le presenze. Gli esercizi ricettivi hanno complessivamente registrato 23 milioni di arrivi e 71,6 milioni di presenze turistiche. La crescita delle presenze è stata trainata soprattutto dalla componente straniera, che ha segnato un +12,3% e rappresenta il 54,6% del totale.

La crescita ha interessato sia gli esercizi alberghieri (+3,9%) sia quelli extra-alberghieri (+14,7%). Nel dettaglio, il settore alberghiero ha ospitato 16,0 milioni di arrivi e 46,3 milioni di presenze, mentre il comparto extra-alberghiero ha contribuito con oltre 6,9 milioni di arrivi e 25,3 milioni di presenze. La permanenza media negli esercizi ricettivi è stata di 3,12 notti, con una media superiore per gli stranieri (3,53 notti) rispetto agli italiani (2,74 notti).