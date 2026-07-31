La desertificazione bancaria dilaga anche in Umbria, con impatti crescenti su persone, territori ed economia. Lo rivela il terzo Rapporto Uilca su 'L’impatto della desertificazione bancaria sugli italiani 2025', pubblicato il 31 luglio 2026. Il documento evidenzia come la progressiva chiusura delle filiali stia generando insoddisfazione e aumentando i rischi per i cittadini, dalle truffe online all'usura.

L'impatto della chiusura degli sportelli in Umbria

La situazione in Umbria è particolarmente critica. Nove persone su dieci, ovvero il 90 percento della popolazione, esprimono profonda insoddisfazione per la riduzione o la cessazione dei servizi bancari nel proprio comune di residenza.

Tra il 2020 e il 2025, i comuni umbri con almeno uno sportello bancario sono diminuiti del 21,3 percento, passando da 75 a 59. Nello stesso periodo, il numero complessivo delle filiali è calato del 21,2 percento, da 392 a 309. Questo si traduce in una media di 1,4 sportelli bancari chiusi ogni mese. Attualmente, ben 51.741 cittadini umbri vivono in località completamente prive di un presidio bancario fisico.

Le preoccupazioni della Uilca e le proposte per il futuro

Fulvio Furlan, segretario generale della Uilca, ha ribadito che la desertificazione bancaria "non è un luogo comune, ma un tema concreto e noto all’opinione pubblica". Ha sottolineato come i suoi "molteplici effetti negativi si riversano sul tessuto sociale ed economico del Paese", citando l'aumento delle truffe online, lo spopolamento dei territori e il rischio di usura e riciclaggio.

Furlan ha illustrato le conseguenze dirette: "dietro ogni sportello chiuso c’è un anziano che non sa più come prelevare la pensione, un piccolo imprenditore costretto a percorrere chilometri per gestire le proprie finanze, una famiglia che perde un presidio di fiducia".

Il Rapporto Uilca 2025 approfondisce questi aspetti con tre focus specifici: lo spopolamento, le truffe informatiche e il rischio usura. Per contrastare il fenomeno, la Uilca propone l'istituzione di Osservatori regionali. Questi organismi dovrebbero coinvolgere le parti politiche, i sindacati, l'Abi e le banche stesse, con l'obiettivo di monitorare la situazione e intervenire preventivamente in caso di nuove chiusure. Furlan ha concluso che la battaglia della Uilca proseguirà con determinazione, affinché la banca "recuperi e rafforzi il proprio ruolo sociale, mettendo al centro le persone". Ha inoltre evidenziato la necessità che il risiko bancario sia guidato da "obiettivi industriali di lungo periodo", per salvaguardare l'occupazione e non aggravare ulteriormente la problematica.