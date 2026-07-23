Umbragroup, azienda umbra di spicco internazionale nelle soluzioni di movimento per i mercati aerospaziale e della difesa, ha formalizzato un accordo per l'acquisizione di una quota di controllo di maggioranza di General Defence. Quest'ultima è riconosciuta come una delle realtà italiane più innovative nel settore dei sistemi aerei senza pilota e delle soluzioni integrate per la difesa. L'operazione segna un momento cruciale per entrambe le entità, proiettando Umbragroup verso nuove frontiere tecnologiche e di mercato.

Questa acquisizione rappresenta una tappa strategica nel percorso di crescita di Umbragroup.

Essa accelera in modo significativo l'ingresso del Gruppo nel mercato in rapida evoluzione dei sistemi autonomi aerei. Contestualmente, l'operazione rafforza il posizionamento di Umbragroup nelle tecnologie dual-use ad alto valore aggiunto, che trovano applicazione sia nel campo della difesa e della sicurezza, sia in specifiche applicazioni civili selezionate, ampliando così il raggio d'azione e l'impatto strategico dell'azienda.

La Visione Strategica e l'Innovazione

Matteo Notarangelo, ceo di Umbragroup, ha evidenziato la portata dell'operazione. “L'acquisizione di General Defence rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso strategico di lungo termine di Umbragroup,” ha affermato. “Entriamo in un mercato di nicchia, quello dei sistemi unmanned, caratterizzato da una forte innovazione tecnologica, da importanti prospettive di crescita e da una rilevanza geopolitica sempre maggiore.

In questo contesto, fattori come la miniaturizzazione, la riduzione del peso e l'elettrificazione stanno diventando determinanti per la competitività.”

Notarangelo ha inoltre spiegato come la sinergia tra le due aziende sarà cruciale. La combinazione delle capabilities di Umbragroup nell'ambito delle tecnologie di precisione e mission-critical con le capacità di General Defence nei sistemi senza pilota e nelle soluzioni integrate, permetterà di accelerare l'industrializzazione dell'intelligenza artificiale fisica. Questo amplierà il know-how del Gruppo in un settore altamente specializzato e lo posizionerà come incubatore per nuove tecnologie, sviluppando piattaforme e capacità avanzate al servizio dei mercati della difesa e dual-use a livello globale.

Continuità Operativa e Sviluppo Futuro di General Defence

A seguito del perfezionamento dell'operazione, General Defence manterrà la propria identità di brand e continuerà a operare dalla sua sede di Roma. La capitale vedrà anche lo sviluppo di un nuovo stabilimento industriale, progettato per supportare la prossima fase di espansione dell'azienda. La leadership di General Defence rimarrà invariata, con Francesco Colandrea che continuerà a ricoprire il ruolo di amministratore delegato. Il management di General Defence ha espresso il proprio entusiasmo, dichiarando che “L'ingresso in Umbragroup segna un nuovo ed importante capitolo nello sviluppo di General Defence,” sottolineando le promettenti prospettive future.

Umbragroup: Leader Globale nelle Soluzioni di Movimento

Umbragroup si conferma come un'azienda leader con sede in Umbria, ma con una presenza e un'influenza significative a livello internazionale. La sua specializzazione si concentra nella progettazione e produzione di soluzioni di movimento ad alta precisione, essenziali per i settori aerospaziale e della difesa, servendo sia clienti civili che militari. L'impresa è fortemente orientata all'innovazione tecnologica e alla specializzazione in sistemi avanzati, con l'obiettivo primario di rafforzare costantemente la propria posizione nei mercati globali e di continuare a guidare lo sviluppo di soluzioni all'avanguardia.