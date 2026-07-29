L'Umbria protagonista al Farnborough International Airshow 2026: si è conclusa con successo la partecipazione dell'Umbria Aerospace Cluster, che ha rappresentato la filiera regionale in uno dei più importanti appuntamenti mondiali dedicati all'industria aerospaziale, della difesa e dello spazio. La delegazione umbra ha presenziato con uno stand regionale, frutto della sinergia tra la Regione Umbria, il supporto di Sviluppumbria e il coordinamento di Confindustria Umbria. Questa iniziativa ha ribadito la ferma volontà di presentare sui mercati internazionali una filiera produttiva unita, altamente specializzata e pienamente capace di competere nei principali programmi aerospaziali globali.

Protagoniste di questa importante missione sono state diciannove imprese umbre, eccellenze del territorio: Amco, Comear, En4, Era Electronic Systems, Fomap, Fucine Umbre, Htc, Meccanotecnica Umbra, Ncm, Oma, Qfp, Rampini Carlo, Serms, Seven Pulse, Sky Eye Systems, Test Industry, UmbraGroup, Umbria Aerospace Systems e Vga. Queste realtà aziendali incarnano le avanzate competenze regionali in settori chiave quali la meccanica di precisione, l'elettronica, i materiali avanzati, i sistemi di attuazione, il collaudo, le lavorazioni speciali, i servizi ad alto contenuto tecnologico e i sistemi unmanned.

Il Ruolo Strategico dell'Umbria Aerospace Cluster

L'Umbria Aerospace Cluster, associazione che aggrega le imprese aerospaziali del territorio, persegue l'obiettivo primario di promuovere lo sviluppo dell'intera filiera, incentivare la collaborazione proficua tra aziende, centri di ricerca e istituzioni, e rafforzare in modo significativo il posizionamento dell'Umbria nei dinamici mercati internazionali dell'aeronautica, dello spazio e della difesa.

Il presidente del Cluster, Daniele Tonti, ha enfaticamente sottolineato come la presenza a Farnborough abbia rappresentato «un'occasione strategica per rafforzare la visibilità internazionale della filiera umbra e consolidare relazioni fondamentali con i principali protagonisti del settore».

La partecipazione congiunta di diciannove imprese, presentate sotto un'unica e coerente identità di sistema, testimonia inequivocabilmente il notevole livello di maturità raggiunto dal comparto regionale e l'indiscussa capacità dell'Umbria di proporsi come partner affidabile e strategico nei grandi programmi aerospaziali internazionali. Gli intensi incontri istituzionali e industriali che si sono susseguiti durante la manifestazione hanno non solo confermato il crescente riconoscimento del Cluster a livello globale, ma hanno anche aperto nuove e promettenti opportunità di collaborazione, innovazione e sviluppo per tutte le aziende associate.

Farnborough Airshow: Piattaforma Globale per l'Aerospazio

Il Farnborough International Airshow si conferma come uno dei più prestigiosi e influenti eventi globali dedicati ai settori dell'aerospazio, della difesa e dello spazio, attirando una partecipazione massiccia di aziende leader, istituzioni governative e rappresentanze da ogni angolo del mondo. L'edizione 2026 ha evidenziato una presenza particolarmente robusta di espositori internazionali, con padiglioni nazionali ampliati e numerose delegazioni istituzionali attivamente impegnate in attività di networking strategico e promozione industriale. L'evento si erge a piattaforma di riferimento insostituibile per la presentazione di nuove tecnologie all'avanguardia, la creazione di partnership innovative e lo sviluppo di significative opportunità commerciali nei complessi e competitivi mercati globali dell'aerospazio.