La Regione Umbria potenzia il sostegno a ricerca e formazione avanzata, annunciando un aumento del 40% delle borse di studio per dottorandi. La Giunta regionale ha approvato un investimento di oltre 3,6 milioni di euro per il XLII ciclo dei dottorati (anno accademico 2026/2027). Questo stanziamento, nell'ambito del programma Fondo sociale europeo plus (FSE+) 2021-2027, garantirà ai beneficiari una borsa superiore del 40% rispetto al valore ministeriale, favorendo una nuova generazione di ricercatori.

Investimenti per ricerca e innovazione

L'intervento prevede l'attivazione di 38 nuove borse di dottorato aggiuntive.

Il finanziamento complessivo, pari a 3.654.191,72 euro, mira a rafforzare il sistema regionale di ricerca e innovazione, con attenzione alla ricerca applicata e allo sviluppo di competenze qualificate.

La presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, ha evidenziato l'impegno della Giunta verso i giovani meritevoli e il rafforzamento dell'ecosistema di ricerca. Ha sottolineato l'importanza di offrire condizioni per lo sviluppo di competenze avanzate e un sostegno economico elevato ai dottorandi, considerandoli un investimento nel futuro regionale.

L'iniziativa faciliterà l'inserimento dei giovani ricercatori nelle piccole e medie imprese umbre tramite progetti di ricerca applicata, rafforzando la capacità regionale di attrarre investimenti e affrontare sfide globali.

Diritto allo studio universitario: 10 milioni per Adisu

Questo intervento si inserisce in un più ampio quadro di politiche regionali per il diritto allo studio. Per l'anno accademico 2026/2027, la Giunta regionale ha destinato 10 milioni di euro alle borse di studio universitarie Adisu, un incremento di un milione rispetto all'anno precedente. Tali risorse, finanziate dal Programma FSE+ 2021-2027, sono rivolte a studenti in condizioni economiche svantaggiate, per garantire l'accesso e la permanenza negli studi terziari.

Le linee guida approvate saranno trasmesse all'Adisu per la predisposizione del bando. Dei 10 milioni di euro stanziati, 8,2 milioni provengono da fondi FSE+ e 1,8 milioni dall'Adisu.