Unicredit ha ufficialmente concluso l’offerta pubblica di scambio (OPS) su Commerzbank, registrando un’adesione complessiva pari al 17,60%. Questo risultato definitivo è stato comunicato a seguito della chiusura del periodo supplementare di accettazione, come previsto dalla normativa tedesca. Prima dell’avvio dell’operazione, il gruppo bancario italiano, guidato da Andrea Orcel, deteneva già una quota significativa del 26,77% del capitale dell’istituto tedesco.

L'incremento della partecipazione e i dettagli dell'operazione

Grazie alle nuove adesioni raccolte, la partecipazione diretta di Unicredit in Commerzbank è salita al 44,37% delle azioni.

A questa quota si aggiunge un ulteriore 3,22% rappresentato da strumenti convertibili in azioni, portando così la partecipazione potenziale complessiva a un totale del 47,59%. È importante notare che nella prima fase dell’offerta, conclusasi il 16 giugno, le adesioni si erano attestate a una percentuale inferiore, pari al 12,51%.

L’OPS, avviata il 5 maggio, ha visto la sua prima parte chiudersi martedì 16 giugno. Successivamente, si è aperta una finestra di due settimane, un periodo di accettazione aggiuntivo, che è durato dal 20 giugno fino al 3 luglio. Questa estensione ha permesso di raccogliere ulteriori adesioni, contribuendo al raggiungimento del dato finale comunicato.

La composizione della quota finale e le tappe

I dati ufficiali confermano che la quota detenuta da Unicredit in Commerzbank è ora strutturata con una partecipazione diretta del 44,37% e una componente aggiuntiva del 3,22% derivante da strumenti convertibili. La pubblicazione di questi dati finali, attesa per l’8 luglio, sancisce il rafforzamento strategico della presenza di Unicredit all’interno dell’istituto bancario tedesco.

Durante la prima fase dell’offerta, la partecipazione diretta di Unicredit era già aumentata, raggiungendo il 39,28%. Considerando anche il derivato con regolamento in azioni, pari al 3,22% del capitale, la quota complessiva in quel momento aveva toccato il 42,5%. La possibilità di un periodo di adesione supplementare, previsto dalla normativa tedesca, si è rivelata cruciale per il consolidamento della posizione di Unicredit, portando al risultato finale comunicato.