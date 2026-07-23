UniCredit ha chiuso il primo semestre del 2026 con risultati eccezionali, segnando il miglior semestre della sua storia. L'utile netto si è attestato a 6,3 miliardi di euro, in aumento del 3% rispetto all'anno precedente. Su base rettificata, la crescita ha raggiunto il 24%. Questa rettifica esclude una posta straordinaria negativa di 245 milioni di euro, registrata nel secondo trimestre, dovuta principalmente ai costi di copertura e finanziamento connessi all'aumento della posizione in Commerzbank e alla relativa protezione.

Performance Finanziaria e Prospettive

Nel solo secondo trimestre, UniCredit ha superato le stime degli analisti, registrando un utile netto di 2,9 miliardi di euro, contro i 2,83 miliardi previsti. Il gruppo ha rivisto al rialzo la guidance per l'utile netto del 2026, prevedendo ora "ben superiore a 11 miliardi di euro", o circa 11,5 miliardi di euro escludendo i costi di integrazione. Le ambizioni si estendono: per il 2028 l'obiettivo è "ben superiore a 13 miliardi", e per il 2030 "ben superiore a 15 miliardi". Queste proiezioni per il 2028 e il 2030 sono riferite a prima del consolidamento integrale di Commerzbank.

La Dichiarazione dell'Amministratore Delegato

Andrea Orcel, amministratore delegato di UniCredit, ha commentato i risultati: "UniCredit ha raggiunto ancora una volta una serie eccezionale di risultati, che ci ha condotti alla nostra miglior performance operativa di sempre e ad un primo semestre record." Orcel ha così evidenziato la performance operativa record e il semestre storico.

Il Ruolo Strategico di UniCredit

UniCredit si conferma tra i principali gruppi bancari europei, con una presenza significativa in Italia, Germania e nell'Europa centrale e orientale. Il gruppo offre una vasta gamma di servizi finanziari, inclusi credito, risparmio gestito e investment banking. La strategia di UniCredit è improntata a crescita, sostenibilità e innovazione, consolidando la sua posizione nel settore bancario.