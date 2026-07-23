Il sistema imprenditoriale italiano ha evidenziato una robusta crescita nel secondo trimestre del 2026. Tra aprile e giugno, il saldo tra nuove aperture e chiusure di imprese è risultato ampiamente positivo, raggiungendo le 32.709 unità. Questo incremento è il frutto di 83.169 nuove iscrizioni e 50.460 cessazioni, al netto delle cancellazioni d'ufficio, un dato che sottolinea la tenuta e la vitalità del tessuto economico nazionale. Il tasso di crescita si è mantenuto stabile al +0,56%, replicando il valore registrato nello stesso periodo del 2025 e portando il numero complessivo delle imprese registrate a 5.823.863.

Anche le imprese artigiane hanno contribuito a questo scenario positivo. Nel corso del trimestre, hanno fatto registrare 21.542 iscrizioni e 16.341 cessazioni, con un saldo netto di +5.201 unità. Il loro tasso di crescita si è attestato al +0,43%, portando lo stock totale a 1.226.925 imprese. Questi dati complessivi confermano un percorso di espansione per l'imprenditoria italiana, in linea con l'andamento dell'anno precedente.

Settori trainanti e dinamiche di crescita

L'espansione del sistema imprenditoriale è stata sostenuta in particolare dai settori dei servizi e delle costruzioni, che hanno mostrato una maggiore dinamicità. Al contrario, i comparti tradizionali hanno continuato a evidenziare un rallentamento, suggerendo una trasformazione in atto nel panorama economico.

A livello geografico, la crescita ha coinvolto tutte le macroaree del Paese, sebbene con intensità differenti, delineando un quadro di sviluppo diffuso ma non uniforme.

Performance regionali e tassi di espansione

Analizzando la distribuzione della crescita in termini assoluti, il Sud e le Isole si sono distinti guidando la graduatoria con un incremento di 11.129 imprese. Seguono il Nord-Ovest, con un saldo positivo di 8.121 unità, e il Centro, che ha registrato un aumento di 7.730 imprese. Se si considera il tasso di crescita trimestrale, l'area geografica più dinamica è risultata il Centro, con un +0,64%, trainata in particolare dalle performance eccellenti del Lazio (+0,73%) e della Toscana (+0,60%).

A seguire, si sono posizionati il Mezzogiorno (+0,56%), il Nord-Est (+0,53%) e il Nord-Ovest (+0,53%). Tra le singole regioni, i tassi di crescita più elevati sono stati registrati in Valle d’Aosta (+0,86%), Lazio (+0,73%), Abruzzo (+0,71%) e Campania (+0,71%), evidenziando specifici poli di vivacità imprenditoriale.