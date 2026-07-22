Unioncamere Puglia ha lanciato il progetto H2O, un'iniziativa strategica e di grande rilevanza, con l'obiettivo primario di misurare con precisione i costi operativi sostenuti dalle imprese agricole, analizzare le difficoltà di approvvigionamento delle risorse e determinare il reale fabbisogno idrico dell'intero settore agricolo pugliese. Questa raccolta dati è cruciale per la successiva definizione di politiche pubbliche mirate ed efficaci.

Un'approfondita analisi dei bilanci condotta dall'ente ha evidenziato un aumento significativo dei costi che gravano sulle imprese agricole regionali.

La spesa complessiva per utenze e servizi essenziali, in particolare per l'acqua e l'energia elettrica, è passata da 116 milioni di euro registrati nel 2019, l'anno precedente alla pandemia, a ben 166 milioni di euro nel 2024. Questo incremento, pari a 50 milioni di euro e corrispondente a un 43% in soli cinque anni, ha avuto un impatto considerevole su un sistema produttivo vasto, che include oltre 71.715 aziende agricole. Nonostante il fatturato complessivo dell'agricoltura pugliese abbia raggiunto la cifra di 1,2 miliardi di euro, la struttura dei costi rivela elementi di crescente fragilità, specialmente per quelle realtà imprenditoriali che dipendono in misura maggiore dall'irrigazione e dall'energia necessaria per il sollevamento e la distribuzione dell'acqua.

Il progetto H2O: obiettivi e metodologia

Il progetto H2O è stato specificamente concepito per raccogliere dati e prove concrete, elementi fondamentali per la formulazione e l'implementazione di politiche pubbliche realmente efficaci. Come ha chiarito la presidente Luciana Di Bisceglie, l'obiettivo strategico è costruire una base conoscitiva solida e affidabile da mettere a disposizione delle istituzioni. Ciò permetterà che le future politiche pubbliche possano essere elaborate partendo dai bisogni reali e tangibili delle aziende agricole e dalla situazione concreta e attuale delle campagne pugliesi.

L'indagine sul campo prenderà il via operativamente in quattro Comuni-pilota selezionati, che hanno manifestato il loro interesse e aderito all'iniziativa: Manduria, Molfetta, Nardò e San Giovanni Rotondo.

Per garantire la massima partecipazione, il questionario è disponibile in modalità di auto-compilazione per tutte le imprese agricole pugliesi interessate, le quali potranno partecipare attivamente collegandosi al sito ufficiale di Unioncamere Puglia. I risultati dettagliati e le evidenze emerse dal progetto saranno presentati in un evento finale dedicato da Water Europe, la prestigiosa piattaforma europea di collaborazione per la ricerca e l'innovazione nel settore idrico. Water Europe è stata incaricata di condurre le interviste dirette alle aziende, e il progetto si avvale anche della preziosa collaborazione di Uniontrasporti.

Collaborazioni e finanziamenti del progetto H2O

Il progetto H2O rappresenta un'iniziativa di ampio respiro, realizzata in stretta collaborazione con partner di rilievo quali Water Europe, Uniontrasporti e Tirana Branch.

Il suo finanziamento è integralmente assicurato attraverso il Fondo Perequativo Infrastrutture 2025-2026, garantendo in tal modo le risorse economiche necessarie per la sua completa implementazione e per il raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati.