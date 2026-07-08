Il presidente di Upa, Marco Travaglia, ha annunciato un’importante previsione per il mercato pubblicitario italiano. Durante un incontro con la stampa alla Triennale di Milano, in occasione dell’Assemblea annuale dell’associazione degli investitori pubblicitari, Travaglia ha indicato che il settore dovrebbe chiudere il 2026 con una crescita dell’1,2%. Ha definito il 2026 come un “anno di svolta” per il comparto, evidenziando la necessità di un sistema più trasparente per la misurazione delle audience tra televisione, stampa e piattaforme digitali.

Le priorità e le sfide del settore

Tra le questioni cruciali evidenziate da Travaglia figurano lo sviluppo dell’intelligenza artificiale e la semplificazione del quadro normativo per le imprese. Il presidente di Upa ha rivolto un appello a editori e piattaforme digitali affinché adeguino i propri sistemi per consentire il “tracciamento trasparente della pubblicità negli ambienti digitali”, richiamando l’attenzione anche sulla persistente mancanza di dati attendibili sugli investimenti pubblicitari nel digitale. Ha inoltre ricordato i progressi significativi di Audicom, che ha avviato la produzione dei dati in formato “total audience digital+print”, e l’imminente ingresso del nuovo socio Anitec‑Assinform, in rappresentanza delle principali piattaforme digitali.

Il digitale motore di crescita e l'impegno di Upa

Il digitale si conferma il principale motore di crescita del settore, con una dinamica di sviluppo stimata tra il 20% e il 25%. Per affinare la comprensione di queste tendenze, Upa ha rafforzato il proprio impegno nelle rilevazioni, concentrandosi sulle survey tra le aziende associate, le quali rappresentano la gran parte degli investimenti pubblicitari in Italia. Travaglia ha sottolineato che i dati tradizionalmente utilizzati, come quelli Nielsen, non sono sempre in grado di rappresentare completamente il mercato, in particolare per la componente digitale. L’obiettivo è costruire una fotografia più completa e aderente alla realtà, anche attraverso un doppio appuntamento annuale di rilevazione del sentiment del mercato.

L'evoluzione della misurazione e le prospettive future

Sul fronte della misurazione, Audicom è in fase avanzata di sviluppo per integrare i dati di stampa tradizionale e digitale. La fase di pre-produzione è avviata e il rilascio ufficiale è atteso tra aprile e maggio. La componente stampa verrà pubblicata tre volte all’anno, mentre la rilevazione digitale continuerà ad avere una cadenza mensile. Resta ancora aperto il tema dell’estensione della misurazione agli OTT, per il quale si attendono le raccomandazioni dell’AgCom, che potrebbero giungere nei prossimi giorni. Travaglia ha espresso l'auspicio che si possa aprire a più sistemi diversi per misurare la componente censuaria delle audience, come già avviene in altri mercati europei.